Индукционная варочная панель Korting HI 64044 B
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Характеристики
Описание товара Индукционная варочная панель Korting HI 64044 B
Варочная панель работает на индукционном нагреве — это значит, что повышается температура непосредственно посуды, в которой готовится блюдо. Таким образом промежуточная ступень с предварительным нагревом конфорки пропускается — сокращается время, повышается безопасность. Количество конфорок в этой модели: 4. Особенности панели конфорок, на которые стоит обратить внимание: Induction. Цвет — черный. Благодаря отсутствию рамки она отлично впишется в интерьер и не займет лишнее место на столешнице, которое можно использовать для работы. Материал самой поверхности: стеклокерамика. Управление этой моделью электронное. Для переключения уровней нагрева, выбора функций используются следующие переключатели: сенсорные/TouchControl, сенсорный слайдер/TouchSlider. Продвинутая система контроля за прибором делают его современным и отвечающим на главные запросы покупателя. В вашем распоряжении разные степени нагрева — каждая из них может понадобиться в зависимости от рецепта, а также от цели: приготовления, разогрева уже готовых блюд и т.д. Регулировка 9-ступенчатая. Благодаря специальной опции Power можно не устанавливать максимальную температуру, так как потом придется вовремя ее менять вручную. В этом режиме мощность сама подскакивает до предельных значений, но на короткое время, а затем также автоматически возвращается к прежним настройкам. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
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Теги товара: сенсорные
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Теги товара: сенсорные
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