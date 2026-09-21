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Индукционная варочная панель Korting HI 64044 B купить с доставкой в Москве
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Индукционная варочная панель Korting HI 64044 B

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Индукционная варочная панель Korting HI 64044 B - фото 1
Индукционная варочная панель Korting HI 64044 B - фото 2
Индукционная варочная панель Korting HI 64044 B - фото 3
Индукционная варочная панель Korting HI 64044 B - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Тип панели
индукционная
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7200
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
  • Индукционная варочная панель Korting HI 64044 B - фото 1
  • Индукционная варочная панель Korting HI 64044 B - фото 2
  • Индукционная варочная панель Korting HI 64044 B - фото 3
  • Индукционная варочная панель Korting HI 64044 B - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691865
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Тип панели
индукционная
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7200
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
56x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59.5x5.4x52 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х55х15
Вес, кг.
8.1

Описание товара Индукционная варочная панель Korting HI 64044 B

Варочная панель работает на индукционном нагреве — это значит, что повышается температура непосредственно посуды, в которой готовится блюдо. Таким образом промежуточная ступень с предварительным нагревом конфорки пропускается — сокращается время, повышается безопасность. Количество конфорок в этой модели: 4. Особенности панели конфорок, на которые стоит обратить внимание: Induction. Цвет — черный. Благодаря отсутствию рамки она отлично впишется в интерьер и не займет лишнее место на столешнице, которое можно использовать для работы. Материал самой поверхности: стеклокерамика. Управление этой моделью электронное. Для переключения уровней нагрева, выбора функций используются следующие переключатели: сенсорные/TouchControl, сенсорный слайдер/TouchSlider. Продвинутая система контроля за прибором делают его современным и отвечающим на главные запросы покупателя. В вашем распоряжении разные степени нагрева — каждая из них может понадобиться в зависимости от рецепта, а также от цели: приготовления, разогрева уже готовых блюд и т.д. Регулировка 9-ступенчатая. Благодаря специальной опции Power можно не устанавливать максимальную температуру, так как потом придется вовремя ее менять вручную. В этом режиме мощность сама подскакивает до предельных значений, но на короткое время, а затем также автоматически возвращается к прежним настройкам. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Индукционная варочная панель Korting HI 64044 B




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Тип панели
индукционная
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7200
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
стандартное
Развернуть
Размер ниши для встраивания
56x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59.5x5.4x52 см
Страна производитель
Китай
Описание
Варочная панель работает на индукционном нагреве — это значит, что повышается температура непосредственно посуды, в которой готовится блюдо. Таким образом промежуточная ступень с предварительным нагревом конфорки пропускается — сокращается время, повышается безопасность. Количество конфорок в этой модели: 4. Особенности панели конфорок, на которые стоит обратить внимание: Induction. Цвет — черный. Благодаря отсутствию рамки она отлично впишется в интерьер и не займет лишнее место на столешнице, которое можно использовать для работы. Материал самой поверхности: стеклокерамика. Управление этой моделью электронное. Для переключения уровней нагрева, выбора функций используются следующие переключатели: сенсорные/TouchControl, сенсорный слайдер/TouchSlider. Продвинутая система контроля за прибором делают его современным и отвечающим на главные запросы покупателя. В вашем распоряжении разные степени нагрева — каждая из них может понадобиться в зависимости от рецепта, а также от цели: приготовления, разогрева уже готовых блюд и т.д. Регулировка 9-ступенчатая. Благодаря специальной опции Power можно не устанавливать максимальную температуру, так как потом придется вовремя ее менять вручную. В этом режиме мощность сама подскакивает до предельных значений, но на короткое время, а затем также автоматически возвращается к прежним настройкам. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети


Теги товара: сенсорные
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