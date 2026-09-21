Индукционная варочная панель Korting HI 64013 BW
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Характеристики
Описание товара Индукционная варочная панель Korting HI 64013 BW
Индукционная варочная панель Korting HI 64013 B сочетает в себе элегантный дизайн и высокую функциональность. Имея стандартный размер 60 см, панель предлагает 9 уровней мощности, что позволяет точно устанавливать нужный уровень нагрева в зависимости от кулинарных задач. Сенсорное управление добавляет легкость взаимодействия с прибором, а гладкая стеклокерамическая поверхность значительно упрощает уход. Korting HI 64013 B оснащена четырьмя конфорками, для каждой из которых предусмотрен свой дисплей. Электронный таймер поможет установить точное время приготовления, после чего варочная панель автоматически остановит свою работу. Особая функция «Booster» кратковременно увеличивает мощность конфорки на 15%, что особенно важно в условиях интенсивной готовки или при приготовлении нескольких блюд одновременно. Индикатор остаточного тепла предупреждает о горячих конфорках, что способствует предотвращению ожогов, а блокировка управления и автоматическое отключение при забытой работе делают использование панели ещё более безопасным.Технология равномерной подачи тепла обеспечивает стабильный и контролируемый процесс готовки, позволяя готовить блюда, которые требуют долгого и точного поддержания температуры, без перепадов и колебаний.
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