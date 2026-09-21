Top.Mail.Ru
Настеная вытяжка Korting KHC 6648 RSI купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Настеная вытяжка Korting KHC 6648 RSI

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Настеная вытяжка Korting KHC 6648 RSI - фото 1
Настеная вытяжка Korting KHC 6648 RSI - фото 2
Настеная вытяжка Korting KHC 6648 RSI - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
серебристый
Потребляемая мощность
141
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
650
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
  • Настеная вытяжка Korting KHC 6648 RSI - фото 1
  • Настеная вытяжка Korting KHC 6648 RSI - фото 2
  • Настеная вытяжка Korting KHC 6648 RSI - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691809
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
серебристый
Потребляемая мощность
141
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
650
Уровень шума
56
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
Да
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х50х35
Вес, кг.
5

Описание товара Настеная вытяжка Korting KHC 6648 RSI

Купольная кухонная вытяжка Korting отлично справится с любыми задачами по очистке воздуха на кухне. Металлический корпус в элегантном серебристом цвете гармонично впишется в современный интерьер. Удобное механическое управление и три скорости работы позволяют легко выбрать оптимальный режим. Мощность в 141 Вт обеспечивает высокую производительность — до 650 кубических метров воздуха в час, что понравится любителям часто и много готовить. Жировой фильтр эффективно задерживает загрязнения, а уровень шума 56 дБ не отвлечёт от домашних дел. Поддержка двух типоразмеров воздуховодов — 120 и 150 мм — делает монтаж универсальным. Вытяжка рассчитана на отвод и циркуляцию воздуха — можно подобрать нужный режим именно для вашей кухни. Освещение добавляет комфорта во время готовки, а оптимальный вес 9,6 кг облегчает установку.

Отзывы о товаре Настеная вытяжка Korting KHC 6648 RSI




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
серебристый
Потребляемая мощность
141
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
650
Уровень шума
56
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
Да
Развернуть
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Описание
Купольная кухонная вытяжка Korting отлично справится с любыми задачами по очистке воздуха на кухне. Металлический корпус в элегантном серебристом цвете гармонично впишется в современный интерьер. Удобное механическое управление и три скорости работы позволяют легко выбрать оптимальный режим. Мощность в 141 Вт обеспечивает высокую производительность — до 650 кубических метров воздуха в час, что понравится любителям часто и много готовить. Жировой фильтр эффективно задерживает загрязнения, а уровень шума 56 дБ не отвлечёт от домашних дел. Поддержка двух типоразмеров воздуховодов — 120 и 150 мм — делает монтаж универсальным. Вытяжка рассчитана на отвод и циркуляцию воздуха — можно подобрать нужный режим именно для вашей кухни. Освещение добавляет комфорта во время готовки, а оптимальный вес 9,6 кг облегчает установку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Настеная вытяжка Korting KHC 6648 RSI - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...