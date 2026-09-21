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Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
серебристый
Потребляемая мощность
141
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
650
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691809
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Описание товара Настеная вытяжка Korting KHC 6648 RSI
Купольная кухонная вытяжка Korting отлично справится с любыми задачами по очистке воздуха на кухне. Металлический корпус в элегантном серебристом цвете гармонично впишется в современный интерьер. Удобное механическое управление и три скорости работы позволяют легко выбрать оптимальный режим. Мощность в 141 Вт обеспечивает высокую производительность — до 650 кубических метров воздуха в час, что понравится любителям часто и много готовить. Жировой фильтр эффективно задерживает загрязнения, а уровень шума 56 дБ не отвлечёт от домашних дел. Поддержка двух типоразмеров воздуховодов — 120 и 150 мм — делает монтаж универсальным. Вытяжка рассчитана на отвод и циркуляцию воздуха — можно подобрать нужный режим именно для вашей кухни. Освещение добавляет комфорта во время готовки, а оптимальный вес 9,6 кг облегчает установку.
Купольная кухонная вытяжка Korting отлично справится с любыми задачами по очистке воздуха на кухне. Металлический корпус в элегантном серебристом цвете гармонично впишется в современный интерьер. Удобное механическое управление и три скорости работы позволяют легко выбрать оптимальный режим. Мощность в 141 Вт обеспечивает высокую производительность — до 650 кубических метров воздуха в час, что понравится любителям часто и много готовить. Жировой фильтр эффективно задерживает загрязнения, а уровень шума 56 дБ не отвлечёт от домашних дел. Поддержка двух типоразмеров воздуховодов — 120 и 150 мм — делает монтаж универсальным. Вытяжка рассчитана на отвод и циркуляцию воздуха — можно подобрать нужный режим именно для вашей кухни. Освещение добавляет комфорта во время готовки, а оптимальный вес 9,6 кг облегчает установку.
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