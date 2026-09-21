Встраиваемая вытяжка Korting KHP 5512 GN
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая вытяжка Korting KHP 5512 GN
Встраиваемая кухонная вытяжка Korting — ваш надежный помощник для чистого и свежего воздуха на кухне. При весе всего 5,24 кг она не займёт много места и отлично впишется даже в небольшое пространство. Благодаря высокой производительности 550 м? в час легко справится с любыми запахами приготовления. Два режима работы — отвод и циркуляция — позволяют подобрать оптимальное решение для вашей кухни. Простой механический контроль и два уровня скорости делают управление вытяжкой максимально удобным. Жировой фильтр эффективно задерживает капли жира, чтобы воздух оставался свежим, а механическое управление приятно порадует своей надёжностью. Металлический корпус в классическом белом цвете впишется в любой интерьер. Вытяжка Korting оснащена освещением, что обеспечивает дополнительный комфорт во время приготовления. Большой диаметр воздуховодов — 120 мм и 150 мм — позволяет свободно выбирать схему монтажа. Уровень шума всего 54 дБ делает вытяжку практически незаметной во время работы. Мощность 135 Вт гарантирует экономичный расход энергии.
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