Встраиваемая вытяжка Kuppersberg SLIMTURBO 60 X
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая вытяжка Kuppersberg SLIMTURBO 60 X
Встраиваемая кухонная вытяжка Kuppersberg легко впишется в современный интерьер и освободит рабочее пространство. Металлический корпус серебристого цвета выглядит стильно и надёжен в эксплуатации. Благодаря высокой производительности — 1500 м? — вытяжка справится даже с интенсивной готовкой на большой кухне. Поддерживаются оба режима работы: отвод и циркуляция, так что можно выбрать подходящий вариант для вашего помещения. Три скорости позволяют регулировать мощность, а механическое управление делает процесс максимально простым. Жировой фильтр эффективно задерживает загрязнения, а встроенное освещение порадует дополнительным комфортом во время готовки. Уровень шума 63 дБ сохраняет тишину в доме, а диаметр воздуховода 120 мм — универсальное решение для подключения.
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