Угловая шлифмашина универсальная Ryobi RMS180-S 5133002907
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Регулировка частоты вращения
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691501
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
нет
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
да
Крепление листа
зажим/липучка
Размер хода платформы
2
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
19.5
Длина, см
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х20х15
Вес, кг.
2.2
Описание товара Угловая шлифмашина универсальная Ryobi RMS180-S 5133002907
Универсальная шлифмашина Ryobi RMS180-S 5133002907 идеальна для легких и средних шлифработ, таких как финишное шлифование и удаление краски.
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
нет
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
да
Крепление листа
зажим/липучка
Размер хода платформы
2
Развернуть
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
19.5
Длина, см
40
Страна производитель
Китай
Универсальная шлифмашина Ryobi RMS180-S 5133002907 идеальна для легких и средних шлифработ, таких как финишное шлифование и удаление краски.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Угловая шлифмашина универсальная Ryobi RMS180-S 5133002907 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6110 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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