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Стакан для ванной комнаты двойной Haiba хром (HB8808) купить с доставкой в Москве
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Стакан для ванной комнаты двойной Haiba хром (HB8808)

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Стакан для ванной комнаты двойной Haiba хром (HB8808) - фото 1
Стакан для ванной комнаты двойной Haiba хром (HB8808) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стакан
Стиль
модерн
Материал
металлический сплав
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
  • Стакан для ванной комнаты двойной Haiba хром (HB8808) - фото 1
  • Стакан для ванной комнаты двойной Haiba хром (HB8808) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691331
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Стакан
Стиль
модерн
Материал
металлический сплав
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
2 стаканчика, держатель, комплект креплений, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
95x80x161
Размеры в упаковке, см
66х52х35
Вес, г.
790

Описание товара Стакан для ванной комнаты двойной Haiba хром (HB8808)

Аксессуар для ванной комнаты Haiba – отличный выбор для тех, кто предпочитает простые в эксплуатации конструкции, которые подчеркнут индивидуальность интерьера. Модель сочетает в себе технические новшества и элегантный внешний вид. Компания Haiba гарантирует долговременную успешную эксплуатацию своей продукции при условии соблюдения требований по уходу за поверхностью изделий.

Отзывы о товаре Стакан для ванной комнаты двойной Haiba хром (HB8808)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Стакан
Стиль
модерн
Материал
металлический сплав
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
2 стаканчика, держатель, комплект креплений, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
95x80x161
Описание
Аксессуар для ванной комнаты Haiba – отличный выбор для тех, кто предпочитает простые в эксплуатации конструкции, которые подчеркнут индивидуальность интерьера. Модель сочетает в себе технические новшества и элегантный внешний вид. Компания Haiba гарантирует долговременную успешную эксплуатацию своей продукции при условии соблюдения требований по уходу за поверхностью изделий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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