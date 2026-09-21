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Крючок одинарный - 2 штуки, черный Fixsen, FX-560A купить с доставкой в Москве
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Крючок одинарный - 2 штуки, черный Fixsen, FX-560A

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Крючок одинарный - 2 штуки, черный Fixsen, FX-560A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690908
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
40х30х40
Размеры в упаковке, см
35х17х8
Вес, г.
120

Описание товара Крючок одинарный - 2 штуки, черный Fixsen, FX-560A

Крючок одинарный - 2 штуки, черный Fixsen, FX-560A

Отзывы о товаре Крючок одинарный - 2 штуки, черный Fixsen, FX-560A




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
40х30х40
Описание
Крючок одинарный - 2 штуки, черный Fixsen, FX-560A
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Крючок одинарный - 2 штуки, черный Fixsen, FX-560A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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