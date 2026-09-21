Капучинатор Kitfort КТ-7504
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вспениватель молока
Мощность
500
Объем
0.62
Цвет
желтый, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690266
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вспениватель молока
Материал корпуса
пластик
Мощность
500
Объем
0.62
Питание
от сети
Цвет
желтый, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х18х18
Вес, кг.
1.2
Описание товара Капучинатор Kitfort КТ-7504
Капучинатор КТ-7504 – устройство для приготовления молочной пенки, используемой для напитков на базе эспрессо: капучино, латте и латте макиато. КТ-7504 – идеальный выбор для приготовления плотной и однородной молочной пены для любимых напитков!
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Вспениватель молока
Материал корпуса
пластик
Мощность
500
Объем
0.62
Питание
от сети
Цвет
желтый, черный
Страна производитель
Китай
Капучинатор КТ-7504 – устройство для приготовления молочной пенки, используемой для напитков на базе эспрессо: капучино, латте и латте макиато. КТ-7504 – идеальный выбор для приготовления плотной и однородной молочной пены для любимых напитков!
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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