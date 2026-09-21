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Капучинатор Kitfort КТ-7504 купить с доставкой в Москве
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Капучинатор Kitfort КТ-7504

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Капучинатор Kitfort КТ-7504 - фото 1
Капучинатор Kitfort КТ-7504 - фото 2
Капучинатор Kitfort КТ-7504 - фото 3
Капучинатор Kitfort КТ-7504 - фото 4
Капучинатор Kitfort КТ-7504 - фото 5
Капучинатор Kitfort КТ-7504 - фото 6
Капучинатор Kitfort КТ-7504 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вспениватель молока
Мощность
500
Объем
0.62
Цвет
желтый, черный
  • Капучинатор Kitfort КТ-7504 - фото 1
  • Капучинатор Kitfort КТ-7504 - фото 2
  • Капучинатор Kitfort КТ-7504 - фото 3
  • Капучинатор Kitfort КТ-7504 - фото 4
  • Капучинатор Kitfort КТ-7504 - фото 5
  • Капучинатор Kitfort КТ-7504 - фото 6
  • Капучинатор Kitfort КТ-7504 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690266
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Вспениватель молока
Материал корпуса
пластик
Мощность
500
Объем
0.62
Питание
от сети
Цвет
желтый, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х18х18
Вес, кг.
1.2

Описание товара Капучинатор Kitfort КТ-7504

Капучинатор КТ-7504 – устройство для приготовления молочной пенки, используемой для напитков на базе эспрессо: капучино, латте и латте макиато. КТ-7504 – идеальный выбор для приготовления плотной и однородной молочной пены для любимых напитков!

Отзывы о товаре Капучинатор Kitfort КТ-7504




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Вспениватель молока
Материал корпуса
пластик
Мощность
500
Объем
0.62
Питание
от сети
Цвет
желтый, черный
Страна производитель
Китай
Описание
Капучинатор КТ-7504 – устройство для приготовления молочной пенки, используемой для напитков на базе эспрессо: капучино, латте и латте макиато. КТ-7504 – идеальный выбор для приготовления плотной и однородной молочной пены для любимых напитков!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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