Капучинатор Kitfort КТ-794
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Характеристики
Описание товара Капучинатор Kitfort КТ-794
Капучинатор КТ-794 это устройство для приготовления молочной пенки, используемой для напитков на базе эспрессо: капучино, латте и латте макиато. С помощью прибора также можно смешивать и подогревать соусы, делать какао и взбитые сливки. Капучинатор - идеальный выбор для тех, кому не хочется осваивать процесс самостоятельного вспенивания молока, следить за температурой, добиваться плотной однородной пены. Достаточно наполнить капучинатор нужным количеством молока и установить режим. Прибор работает в 4-х режимах: вспенивание воздушной и густой пены или лёгкой пенки с подогревом, вспенивание без подогрева и смешивание с подогревом. Устройство автоматически отключается, когда процесс вспенивания или смешивания выполнен. Насадка для смешивания используется для перемешивания молока во время его подогрева, насадка для вспенивания - для получения молочной пенки. Сам питчер имеет антипригарное покрытие и прозрачную крышку для наблюдения для процессом. Уход за капучинатором очень прост: помойте прибор с мылом или средством для мытья посуды, затем ополосните водой и вытрите насухо. Периодически снимайте уплотнительное кольцо с крышки и промывайте его. Капучинатор выполнен из нержавеющей стали в минималистичном дизайне, благодаря чему устройство легко впишется в интерьер вашей кухни. Пышная и нежная пенка как в кофейне теперь у Вас дома!
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