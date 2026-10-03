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Капучинатор Kitfort КТ-793 купить с доставкой в Москве
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Капучинатор Kitfort КТ-793

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Капучинатор Kitfort КТ-793 - фото 1
Капучинатор Kitfort КТ-793 - фото 2
Капучинатор Kitfort КТ-793 - фото 3
Капучинатор Kitfort КТ-793 - фото 4
Капучинатор Kitfort КТ-793 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вспениватели молока
  • Капучинатор Kitfort КТ-793 - фото 1
  • Капучинатор Kitfort КТ-793 - фото 2
  • Капучинатор Kitfort КТ-793 - фото 3
  • Капучинатор Kitfort КТ-793 - фото 4
  • Капучинатор Kitfort КТ-793 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627076
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Вспениватели молока
Размеры в упаковке, см
30х17х16
Вес, кг.
1

Описание товара Капучинатор Kitfort КТ-793

Капучинатор КТ-793 это устройство для приготовления молочной пенки, используемой для напитков на базе эспрессо: капучино, латте и латте макиато. С помощью прибора также можно смешивать и подогревать соусы, делать какао и взбитые сливки. Капучинатор - идеальный выбор для тех, кому не хочется осваивать процесс самостоятельного вспенивания молока, следить за температурой, добиваться плотной однородной пены. Достаточно наполнить капучинатор нужным количеством молока и установить режим. Прибор работает в 4-х режимах: вспенивание воздушной и густой пены или лёгкой пенки с подогревом, вспенивание без подогрева и смешивание с подогревом. Устройство автоматически отключается, когда процесс вспенивания или смешивания выполнен. Насадка для смешивания используется для перемешивания молока во время его подогрева, насадка для вспенивания - для получения молочной пенки. Сам питчер имеет антипригарное покрытие и прозрачную крышку для наблюдения для процессом. Уход за капучинатором очень прост: помойте прибор с мылом или средством для мытья посуды, затем ополосните водой и вытрите насухо. Периодически снимайте уплотнительное кольцо с крышки и промывайте его. С нашей техникой очень легко подружиться, потому что она не только лёгкая и функциональная, но и будто живая с весёлыми глазами. Никого не оставит равнодушным! В любой момент вы можете отклеить этот стикер без вреда для поверхности.

Отзывы о товаре Капучинатор Kitfort КТ-793




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Вспениватели молока
Описание
Капучинатор КТ-793 это устройство для приготовления молочной пенки, используемой для напитков на базе эспрессо: капучино, латте и латте макиато. С помощью прибора также можно смешивать и подогревать соусы, делать какао и взбитые сливки. Капучинатор - идеальный выбор для тех, кому не хочется осваивать процесс самостоятельного вспенивания молока, следить за температурой, добиваться плотной однородной пены. Достаточно наполнить капучинатор нужным количеством молока и установить режим. Прибор работает в 4-х режимах: вспенивание воздушной и густой пены или лёгкой пенки с подогревом, вспенивание без подогрева и смешивание с подогревом. Устройство автоматически отключается, когда процесс вспенивания или смешивания выполнен. Насадка для смешивания используется для перемешивания молока во время его подогрева, насадка для вспенивания - для получения молочной пенки. Сам питчер имеет антипригарное покрытие и прозрачную крышку для наблюдения для процессом. Уход за капучинатором очень прост: помойте прибор с мылом или средством для мытья посуды, затем ополосните водой и вытрите насухо. Периодически снимайте уплотнительное кольцо с крышки и промывайте его. С нашей техникой очень легко подружиться, потому что она не только лёгкая и функциональная, но и будто живая с весёлыми глазами. Никого не оставит равнодушным! В любой момент вы можете отклеить этот стикер без вреда для поверхности.
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