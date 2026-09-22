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Вспениватель молока Smeg MFF02WHEU белый купить с доставкой в Москве
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Вспениватель молока Smeg MFF02WHEU белый

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Вспениватель молока Smeg MFF02WHEU белый - фото 1
Вспениватель молока Smeg MFF02WHEU белый - фото 2
Вспениватель молока Smeg MFF02WHEU белый - фото 3
Вспениватель молока Smeg MFF02WHEU белый - фото 4
Вспениватель молока Smeg MFF02WHEU белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
500
Объем чаши, л
0.18
Количество режимов работы
3
Функция подогрева
да
Цвет
белый
  • Вспениватель молока Smeg MFF02WHEU белый - фото 1
  • Вспениватель молока Smeg MFF02WHEU белый - фото 2
  • Вспениватель молока Smeg MFF02WHEU белый - фото 3
  • Вспениватель молока Smeg MFF02WHEU белый - фото 4
  • Вспениватель молока Smeg MFF02WHEU белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730631
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Характеристики

Бренд
Smeg
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
500
Объем чаши, л
0.18
Количество режимов работы
3
Функция подогрева
да
Питание
от сети
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х15х15
Вес, кг.
1.3

Описание товара Вспениватель молока Smeg MFF02WHEU белый

Вспениватель молока Smeg — это стильное и функциональное устройство, которое идеально дополнит вашу кухню. Благодаря корпусу из высококачественного пластика устройство отличается легкостью и прочностью, его вес составляет всего 0,84 кг. Мощность в 500 Вт обеспечивает быстрое и эффективное вспенивание молока. Элегантный голубой цвет корпуса добавит яркий акцент в вашу кухню, а благодаря наличию функции подогрева вы сможете наслаждаться горячими напитками в любое время. Вспениватель оснащен тремя режимами работы, что позволяет выбрать оптимальный режим для различных видов молока и напитков. Прибор работает от сети, обеспечивая стабильное питание и надежную работу. Объем чаши составляет 180 мл, что удобно для приготовления одной-двух порций напитка. Как и все продукты бренда Smeg, этот вспениватель молока сочетает в себе стиль, качество и функциональность, делая процесс приготовления напитков быстрым и приятным.

Отзывы о товаре Вспениватель молока Smeg MFF02WHEU белый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Smeg
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
500
Объем чаши, л
0.18
Количество режимов работы
3
Функция подогрева
да
Питание
от сети
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Вспениватель молока Smeg — это стильное и функциональное устройство, которое идеально дополнит вашу кухню. Благодаря корпусу из высококачественного пластика устройство отличается легкостью и прочностью, его вес составляет всего 0,84 кг. Мощность в 500 Вт обеспечивает быстрое и эффективное вспенивание молока. Элегантный голубой цвет корпуса добавит яркий акцент в вашу кухню, а благодаря наличию функции подогрева вы сможете наслаждаться горячими напитками в любое время. Вспениватель оснащен тремя режимами работы, что позволяет выбрать оптимальный режим для различных видов молока и напитков. Прибор работает от сети, обеспечивая стабильное питание и надежную работу. Объем чаши составляет 180 мл, что удобно для приготовления одной-двух порций напитка. Как и все продукты бренда Smeg, этот вспениватель молока сочетает в себе стиль, качество и функциональность, делая процесс приготовления напитков быстрым и приятным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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