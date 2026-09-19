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Характеристики
Тип товара
Вспениватель молока
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 379244
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Описание товара Капучинатор Kitfort КТ-751-1 черный
Капучинатор КТ-751 - это устройство для приготовления молочной пенки, используемой для напитков на базе эспрессо: капучино, латте и латте макиато. Прибор работает в четырех режимах: горячее и холодное взбивание, смешивание с подогревом и без. Капучинатор автоматически отключается, когда процесс взбивания или смешивания выполнен. В комплекте 2 насадки: для взбивания и перемешивания. Через прозрачную крышку можно наблюдать за приготовлением. Капучинатор - идеальный выбор для тех, кому не хочется осваивать процесс самостоятельного взбивания молока, следить за температурой, добиваться плотной однородной пены. Достаточно наполнить питчер нужным количеством молока и нажать кнопку. Через несколько минут холодная или горячая молочная пена готова. Так же в капучинаторе можно готовить какао и смешивать жидкости.
Капучинатор КТ-751 - это устройство для приготовления молочной пенки, используемой для напитков на базе эспрессо: капучино, латте и латте макиато. Прибор работает в четырех режимах: горячее и холодное взбивание, смешивание с подогревом и без. Капучинатор автоматически отключается, когда процесс взбивания или смешивания выполнен. В комплекте 2 насадки: для взбивания и перемешивания. Через прозрачную крышку можно наблюдать за приготовлением. Капучинатор - идеальный выбор для тех, кому не хочется осваивать процесс самостоятельного взбивания молока, следить за температурой, добиваться плотной однородной пены. Достаточно наполнить питчер нужным количеством молока и нажать кнопку. Через несколько минут холодная или горячая молочная пена готова. Так же в капучинаторе можно готовить какао и смешивать жидкости.
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