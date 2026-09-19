Top.Mail.Ru
Капучинатор Kitfort КТ-751-1 черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Капучинатор Kitfort КТ-751-1 черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Капучинатор Kitfort KT-751-1 черный - фото 1
Капучинатор Kitfort KT-751-1 черный - фото 2
Капучинатор Kitfort KT-751-1 черный - фото 3
Капучинатор Kitfort KT-751-1 черный - фото 4
Капучинатор Kitfort KT-751-1 черный - фото 5
Капучинатор Kitfort KT-751-1 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вспениватель молока
  • Капучинатор Kitfort KT-751-1 черный - фото 1
  • Капучинатор Kitfort KT-751-1 черный - фото 2
  • Капучинатор Kitfort KT-751-1 черный - фото 3
  • Капучинатор Kitfort KT-751-1 черный - фото 4
  • Капучинатор Kitfort KT-751-1 черный - фото 5
  • Капучинатор Kitfort KT-751-1 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 379244
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Вспениватель молока
Размеры в упаковке, см
21х17х14
Вес, кг.
1.53

Описание товара Капучинатор Kitfort КТ-751-1 черный

Капучинатор КТ-751 - это устройство для приготовления молочной пенки, используемой для напитков на базе эспрессо: капучино, латте и латте макиато. Прибор работает в четырех режимах: горячее и холодное взбивание, смешивание с подогревом и без. Капучинатор автоматически отключается, когда процесс взбивания или смешивания выполнен. В комплекте 2 насадки: для взбивания и перемешивания. Через прозрачную крышку можно наблюдать за приготовлением. Капучинатор - идеальный выбор для тех, кому не хочется осваивать процесс самостоятельного взбивания молока, следить за температурой, добиваться плотной однородной пены. Достаточно наполнить питчер нужным количеством молока и нажать кнопку. Через несколько минут холодная или горячая молочная пена готова. Так же в капучинаторе можно готовить какао и смешивать жидкости.

Отзывы о товаре Капучинатор Kitfort КТ-751-1 черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Вспениватель молока
Описание
Капучинатор КТ-751 - это устройство для приготовления молочной пенки, используемой для напитков на базе эспрессо: капучино, латте и латте макиато. Прибор работает в четырех режимах: горячее и холодное взбивание, смешивание с подогревом и без. Капучинатор автоматически отключается, когда процесс взбивания или смешивания выполнен. В комплекте 2 насадки: для взбивания и перемешивания. Через прозрачную крышку можно наблюдать за приготовлением. Капучинатор - идеальный выбор для тех, кому не хочется осваивать процесс самостоятельного взбивания молока, следить за температурой, добиваться плотной однородной пены. Достаточно наполнить питчер нужным количеством молока и нажать кнопку. Через несколько минут холодная или горячая молочная пена готова. Так же в капучинаторе можно готовить какао и смешивать жидкости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Капучинатор Kitfort КТ-751-1 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...