Капучинатор Kitfort КТ-758
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вспениватель молока
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 481170
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вспениватель молока
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х17х12
Вес, кг.
1.09
Описание товара Капучинатор Kitfort КТ-758
Капучинатор Kitfort КТ-758 - это устройство для приготовления молочной пенки, используемой для напитков на базе эспрессо: капучино, латте и латте макиато. Прибор автоматически отключается, когда процесс вспенивания или смешивания выполнен. Насадка для смешивания используется для перемешивания молока во время его подогрева. Насадка для вспенивания служит для получения молочной пенки. Сам питчер имеет антипригарное покрытие. Прибор работает в четырёх режимах: горячее и холодное вспенивание, смешивание с подогревом и без. Несколько минут и молочная пенка готова!
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Курьерская доставка в Москве
Капучинатор Kitfort КТ-758 - это устройство для приготовления молочной пенки, используемой для напитков на базе эспрессо: капучино, латте и латте макиато. Прибор автоматически отключается, когда процесс вспенивания или смешивания выполнен. Насадка для смешивания используется для перемешивания молока во время его подогрева. Насадка для вспенивания служит для получения молочной пенки. Сам питчер имеет антипригарное покрытие. Прибор работает в четырёх режимах: горячее и холодное вспенивание, смешивание с подогревом и без. Несколько минут и молочная пенка готова!
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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