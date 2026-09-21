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Кофемашина Kitfort КТ-7472 купить с доставкой в Москве
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Кофемашина Kitfort КТ-7472

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Кофемашина Kitfort КТ-7472 - фото 1
Кофемашина Kitfort КТ-7472 - фото 2
Кофемашина Kitfort КТ-7472 - фото 3
Кофемашина Kitfort КТ-7472 - фото 4
Кофемашина Kitfort КТ-7472 - фото 5
Кофемашина Kitfort КТ-7472 - фото 6
Кофемашина Kitfort КТ-7472 - фото 7
Кофемашина Kitfort КТ-7472 - фото 8
Кофемашина Kitfort КТ-7472 - фото 9
Кофемашина Kitfort КТ-7472 - фото 10
Кофемашина Kitfort КТ-7472 - фото 11
Кофемашина Kitfort КТ-7472 - фото 12
Кофемашина Kitfort КТ-7472 - фото 13
Кофемашина Kitfort КТ-7472 - фото 14
Кофемашина Kitfort КТ-7472 - фото 15
Кофемашина Kitfort КТ-7472 - фото 16
Кофемашина Kitfort КТ-7472 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1480
Цвет
черный
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.5
Регулирование крепости кофе
Да
Количество уровней крепости
5
Подогрев чашек
нет
  • Кофемашина Kitfort КТ-7472 - фото 1
  • Кофемашина Kitfort КТ-7472 - фото 2
  • Кофемашина Kitfort КТ-7472 - фото 3
  • Кофемашина Kitfort КТ-7472 - фото 4
  • Кофемашина Kitfort КТ-7472 - фото 5
  • Кофемашина Kitfort КТ-7472 - фото 6
  • Кофемашина Kitfort КТ-7472 - фото 7
  • Кофемашина Kitfort КТ-7472 - фото 8
  • Кофемашина Kitfort КТ-7472 - фото 9
  • Кофемашина Kitfort КТ-7472 - фото 10
  • Кофемашина Kitfort КТ-7472 - фото 11
  • Кофемашина Kitfort КТ-7472 - фото 12
  • Кофемашина Kitfort КТ-7472 - фото 13
  • Кофемашина Kitfort КТ-7472 - фото 14
  • Кофемашина Kitfort КТ-7472 - фото 15
  • Кофемашина Kitfort КТ-7472 - фото 16
  • Кофемашина Kitfort КТ-7472 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690214
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1480
Цвет
черный
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.5
Регулирование крепости кофе
Да
Количество уровней крепости
5
Давление, Бар
19
Подогрев чашек
нет
Таймер
да
Встроенная программа самоочистки
Да
Управление
сенсорное
Регулировка температуры кофе
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х38х30
Вес, кг.
11.5

Описание товара Кофемашина Kitfort КТ-7472

Автоматическая кофемашина КТ-7472 — отличный выбор для гурманов, которые не хотят тратить много времени и сил, чтобы насладиться полным букетом вкуса свежезаваренного кофе. Особая технология приготовления позволяет сохранить большое количество полезных веществ и тонкий аромат напитка. Кофемашина автоматически приготовит эспрессо, лунго, американо и лонг блэк — достаточно всего лишь нажать на кнопку. В устройстве также можно включить подачу горячей воды и пара. Кофемашина KT-7472 позволяет настроить крепость кофе за счет количества кофейных зерен, выбрать степень темперовки кофейной таблетки, температуру и объем напитка, количество горячей воды для американо и лонг блэк. Устройство имеет понятную индикацию и наглядно сигнализирует об ошибках в процессе использования. В данной модели предусмотрен режим энергосбережения — при отсутствии нажатий на кнопки в течение 30 минут нагрев автоматически отключается. Вы также можете установить время автоотключение дисплея, по истечении которого без нажатия на кнопки дисплей погаснет. Высоту носика подачи кофе и горячей воды в данной модели нельзя регулировать, но вы можете установить подставку для чашек из комплекта, чтобы использовать невысокие чашки было удобнее. Устройство легкочистить и обслуживать. На дне устройства предусмотрен отсек для шнура питания, в который можно смотать излишки шнура питания для удобного хранения.

Отзывы о товаре Кофемашина Kitfort КТ-7472




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1480
Цвет
черный
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.5
Регулирование крепости кофе
Да
Количество уровней крепости
5
Давление, Бар
19
Подогрев чашек
нет
Таймер
да
Развернуть
Встроенная программа самоочистки
Да
Управление
сенсорное
Регулировка температуры кофе
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
5
Страна производитель
Китай
Описание
Автоматическая кофемашина КТ-7472 — отличный выбор для гурманов, которые не хотят тратить много времени и сил, чтобы насладиться полным букетом вкуса свежезаваренного кофе. Особая технология приготовления позволяет сохранить большое количество полезных веществ и тонкий аромат напитка. Кофемашина автоматически приготовит эспрессо, лунго, американо и лонг блэк — достаточно всего лишь нажать на кнопку. В устройстве также можно включить подачу горячей воды и пара. Кофемашина KT-7472 позволяет настроить крепость кофе за счет количества кофейных зерен, выбрать степень темперовки кофейной таблетки, температуру и объем напитка, количество горячей воды для американо и лонг блэк. Устройство имеет понятную индикацию и наглядно сигнализирует об ошибках в процессе использования. В данной модели предусмотрен режим энергосбережения — при отсутствии нажатий на кнопки в течение 30 минут нагрев автоматически отключается. Вы также можете установить время автоотключение дисплея, по истечении которого без нажатия на кнопки дисплей погаснет. Высоту носика подачи кофе и горячей воды в данной модели нельзя регулировать, но вы можете установить подставку для чашек из комплекта, чтобы использовать невысокие чашки было удобнее. Устройство легкочистить и обслуживать. На дне устройства предусмотрен отсек для шнура питания, в который можно смотать излишки шнура питания для удобного хранения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кофемашина Kitfort КТ-7472 - стоимость товара 38410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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