Top.Mail.Ru
Душевая штанга Fmark (FS90466L) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Душевая штанга Fmark (FS90466L)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Душевая штанга Fmark (FS90466L) - фото 1
Душевая штанга Fmark (FS90466L) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая штанга
  • Душевая штанга Fmark (FS90466L) - фото 1
  • Душевая штанга Fmark (FS90466L) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689234
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Душевая штанга
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х7х5
Вес, г.
890

Описание товара Душевая штанга Fmark (FS90466L)

Отличный аксессуар, который придаст интерьеру современности, свежести, и аккуратности, прекрасная впишется в: ванную комнату, душевую кабину. Отлично сочетается с остальной сантехникой комнаты. Изделие выполнено из качественных материалов, поэтому отлично проявляет себя в эксплуатации, оно долговечно, и на протяжении долгого времени будет красивым и блестящим.

Отзывы о товаре Душевая штанга Fmark (FS90466L)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Душевая штанга
Страна производитель
Китай
Описание
Отличный аксессуар, который придаст интерьеру современности, свежести, и аккуратности, прекрасная впишется в: ванную комнату, душевую кабину. Отлично сочетается с остальной сантехникой комнаты. Изделие выполнено из качественных материалов, поэтому отлично проявляет себя в эксплуатации, оно долговечно, и на протяжении долгого времени будет красивым и блестящим.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая штанга Fmark (FS90466L) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...