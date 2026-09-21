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Дивертор для сенсорного смесителя (AAA) купить с доставкой в Москве
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Дивертор для сенсорного смесителя (AAA)

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Дивертор для сенсорного смесителя (AAA) - фото 1
Дивертор для сенсорного смесителя (AAA) - фото 2
Дивертор для сенсорного смесителя (AAA) - фото 3
Дивертор для сенсорного смесителя (AAA) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дивертор
Цвет
хром
  • Дивертор для сенсорного смесителя (AAA) - фото 1
  • Дивертор для сенсорного смесителя (AAA) - фото 2
  • Дивертор для сенсорного смесителя (AAA) - фото 3
  • Дивертор для сенсорного смесителя (AAA) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689192
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Дивертор
Высота, см
6.8
Длина, м
5.2
Страна производства
Китай
Цвет
хром
Материал
Латунь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х3
Вес, г.
280

Описание товара Дивертор для сенсорного смесителя (AAA)

Дивертор для сенсорного смесителя (AAA)

Отзывы о товаре Дивертор для сенсорного смесителя (AAA)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Дивертор
Высота, см
6.8
Длина, м
5.2
Страна производства
Китай
Цвет
хром
Материал
Латунь
Страна производитель
Китай
Описание
Дивертор для сенсорного смесителя (AAA)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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