Столешница Cactus CS-TD3-CARB 120x60x1.8см карбон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столешница
Стиль
скандинавский
Тип стола
прямой
Цвет
серый
Особенности
складной
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
лдсп
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-2%3 700 руб. 3 780 руб.
В наличии
Код товара: 689066
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 700 руб. -2%
3 780 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Столешница
Стиль
скандинавский
Тип стола
прямой
Цвет
серый
Особенности
складной
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
лдсп
Глубина столешницы
60 см
Ширина столешницы
120 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х52х11
Вес, кг.
10.9
Описание товара Столешница Cactus CS-TD3-CARB 120x60x1.8см карбон
Игровая столешница CACTUS CS-TD3-CARB (120х60х1.8 см) — идеальная основа для создания современного, функционального и эргономичного рабочего места [1]. Благодаря стильной текстуре под углеволокно и продуманной конструкции, она отлично подходит как для продвинутых геймерских сетапов, так и для строгих офисных интерьеров [1].
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Теги товара: прямые
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Столешница
Стиль
скандинавский
Тип стола
прямой
Цвет
серый
Особенности
складной
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
лдсп
Глубина столешницы
60 см
Ширина столешницы
120 см
Страна производитель
Китай
Игровая столешница CACTUS CS-TD3-CARB (120х60х1.8 см) — идеальная основа для создания современного, функционального и эргономичного рабочего места [1]. Благодаря стильной текстуре под углеволокно и продуманной конструкции, она отлично подходит как для продвинутых геймерских сетапов, так и для строгих офисных интерьеров [1].
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, в стиле лофт, с регулировкой высоты, на металлокаркасе, черные
Теги товара: прямые
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, в стиле лофт, с регулировкой высоты, на металлокаркасе, черные
Теги товара: прямые
Столешница Cactus CS-TD3-CARB 120x60x1.8см карбон – стоимость товара 3700 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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