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Подстолье Cactus подъёмное белый каркас белый 140x120x99см (CS-EDF-WT) купить с доставкой в Москве
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Подстолье Cactus подъёмное белый каркас белый 140x120x99см (CS-EDF-WT)

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Подстолье Cactus подъёмное белый каркас белый 140x120x99см (CS-EDF-WT) - фото 1
Подстолье Cactus подъёмное белый каркас белый 140x120x99см (CS-EDF-WT) - фото 2
Подстолье Cactus подъёмное белый каркас белый 140x120x99см (CS-EDF-WT) - фото 3
Подстолье Cactus подъёмное белый каркас белый 140x120x99см (CS-EDF-WT) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подстолье
Тип стола
прямой
Цвет
белый
Особенности
память положений
Материал столешницы
нет
Материал основания
металл
  • Подстолье Cactus подъёмное белый каркас белый 140x120x99см (CS-EDF-WT) - фото 1
  • Подстолье Cactus подъёмное белый каркас белый 140x120x99см (CS-EDF-WT) - фото 2
  • Подстолье Cactus подъёмное белый каркас белый 140x120x99см (CS-EDF-WT) - фото 3
  • Подстолье Cactus подъёмное белый каркас белый 140x120x99см (CS-EDF-WT) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675914
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Подстолье
Тип стола
прямой
Цвет
белый
Особенности
память положений
Форма стола
прямоугольник
Материал столешницы
нет
Материал основания
металл
Глубина столешницы
99
Ширина столешницы
140
Высота стола
120
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
86х26х20
Вес, кг.
25

Описание товара Подстолье Cactus подъёмное белый каркас белый 140x120x99см (CS-EDF-WT)

Подстолье Cactus белый CS-EDF-WT представляет собой прочное основание для установки столешницы. Подстолье регулируется по высоте, благодаря чему подойдет для пользователя любого роста. Регулировка по ширине позволит установить столешницу различных размеров. Изделие выполнено из прочной стали, что обеспечивает устойчивость и надежность конструкции.

Отзывы о товаре Подстолье Cactus подъёмное белый каркас белый 140x120x99см (CS-EDF-WT)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Подстолье
Тип стола
прямой
Цвет
белый
Особенности
память положений
Форма стола
прямоугольник
Материал столешницы
нет
Материал основания
металл
Глубина столешницы
99
Ширина столешницы
140
Высота стола
120
Регулировка высоты
да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Подстолье Cactus белый CS-EDF-WT представляет собой прочное основание для установки столешницы. Подстолье регулируется по высоте, благодаря чему подойдет для пользователя любого роста. Регулировка по ширине позволит установить столешницу различных размеров. Изделие выполнено из прочной стали, что обеспечивает устойчивость и надежность конструкции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Подстолье Cactus подъёмное белый каркас белый 140x120x99см (CS-EDF-WT) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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