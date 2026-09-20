Подстолье Cactus подъёмное белый каркас белый 140x120x99см (CS-EDF-WT)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подстолье
Тип стола
прямой
Цвет
белый
Особенности
память положений
Материал столешницы
нет
Материал основания
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675914
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Подстолье
Тип стола
прямой
Цвет
белый
Особенности
память положений
Форма стола
прямоугольник
Материал столешницы
нет
Материал основания
металл
Глубина столешницы
99
Ширина столешницы
140
Высота стола
120
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
86х26х20
Вес, кг.
25
Описание товара Подстолье Cactus подъёмное белый каркас белый 140x120x99см (CS-EDF-WT)
Подстолье Cactus белый CS-EDF-WT представляет собой прочное основание для установки столешницы. Подстолье регулируется по высоте, благодаря чему подойдет для пользователя любого роста. Регулировка по ширине позволит установить столешницу различных размеров. Изделие выполнено из прочной стали, что обеспечивает устойчивость и надежность конструкции.
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Теги товара: с регулировкой высоты, прямые
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Подстолье
Тип стола
прямой
Цвет
белый
Особенности
память положений
Форма стола
прямоугольник
Материал столешницы
нет
Материал основания
металл
Глубина столешницы
99
Ширина столешницы
140
Высота стола
120
Регулировка высоты
да
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Страна производитель
Китай
Подстолье Cactus белый CS-EDF-WT представляет собой прочное основание для установки столешницы. Подстолье регулируется по высоте, благодаря чему подойдет для пользователя любого роста. Регулировка по ширине позволит установить столешницу различных размеров. Изделие выполнено из прочной стали, что обеспечивает устойчивость и надежность конструкции.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, в стиле лофт, на металлокаркасе, черные
Теги товара: с регулировкой высоты, прямые
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, в стиле лофт, на металлокаркасе, черные
Теги товара: с регулировкой высоты, прямые
Подстолье Cactus подъёмное белый каркас белый 140x120x99см (CS-EDF-WT) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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