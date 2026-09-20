Стол для ноутбука Cactus VM-FDS108 столешница МДФ белый 71x39.2x110см (CS-FDS108WWT)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол компьютерный
Стиль
современный
Тип стола
прямой
Цвет
белый
Особенности
выдвижная полка для клавиатуры
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675946
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стол компьютерный
Стиль
современный
Тип стола
прямой
Цвет
белый
Особенности
выдвижная полка для клавиатуры
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Глубина столешницы
39
Ширина столешницы
71
Высота стола
110
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
77х60х14
Вес, кг.
19
Описание товара Стол для ноутбука Cactus VM-FDS108 столешница МДФ белый 71x39.2x110см (CS-FDS108WWT)
Стол для ноутбука Cactus VM-FDS108 подходит для дома и офиса. Простое управление: подъемный механизм плавно опускает и поднимает столешницу, можно остановить в любом положении Стальное основание, безопасное и устойчивое Управление при помощи одного рычага, комфортный и безопасный выбор удобного положения Наличие 4 колес обеспечивает маневренность, 2 колеса со стопором, для придания устойчивости Углубление для пишущих принадлежностей
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Бренд
Тип товара
Стол компьютерный
Стиль
современный
Тип стола
прямой
Цвет
белый
Особенности
выдвижная полка для клавиатуры
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Глубина столешницы
39
Ширина столешницы
71
Высота стола
110
Развернуть
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Россия
Стол для ноутбука Cactus VM-FDS108 подходит для дома и офиса. Простое управление: подъемный механизм плавно опускает и поднимает столешницу, можно остановить в любом положении Стальное основание, безопасное и устойчивое Управление при помощи одного рычага, комфортный и безопасный выбор удобного положения Наличие 4 колес обеспечивает маневренность, 2 колеса со стопором, для придания устойчивости Углубление для пишущих принадлежностей
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в стиле лофт, на металлокаркасе, черные
Теги товара: в современном стиле, с регулировкой высоты, прямые
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в стиле лофт, на металлокаркасе, черные
Теги товара: в современном стиле, с регулировкой высоты, прямые
Стол для ноутбука Cactus VM-FDS108 столешница МДФ белый 71x39.2x110см (CS-FDS108WWT) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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