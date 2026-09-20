Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Стол компьютерный
Стиль
хай-тек
Тип стола
подставка
Цвет
черный
Особенности
складной, с охлаждением, регулируемый
Материал столешницы
металл
Материал основания
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675932
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Описание товара Стол для ноутбука Buro BU-803 складн. столешница металл черный 48x48x26см
Столик для ноутбука Buro BU-803 станет незаменимым приспособлением для пользователей, которые привыкли работать на ноутбуке, сидя на диване. Столик обладает высокой прочностью. Особенность столика в складной конструкции, что позволяет легко хранить его: ножки изделия можно сложить, превратив столик в плоскую поверхность. Buro BU-803 гарантирует комфортную работу, поскольку обладает оптимальной высотой и позволяет удобно расположить на столешнице ноутбук, чтобы пользователь мог свободно перемещать мышь для управления ноутбуком. Представлен столик в черном цвете, что делает его привлекательным приспособлением, уместным в любом интерьерном решении.
Столик для ноутбука Buro BU-803 станет незаменимым приспособлением для пользователей, которые привыкли работать на ноутбуке, сидя на диване. Столик обладает высокой прочностью. Особенность столика в складной конструкции, что позволяет легко хранить его: ножки изделия можно сложить, превратив столик в плоскую поверхность. Buro BU-803 гарантирует комфортную работу, поскольку обладает оптимальной высотой и позволяет удобно расположить на столешнице ноутбук, чтобы пользователь мог свободно перемещать мышь для управления ноутбуком. Представлен столик в черном цвете, что делает его привлекательным приспособлением, уместным в любом интерьерном решении.
Стол для ноутбука Buro BU-803 складн. столешница металл черный 48x48x26см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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