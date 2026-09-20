Стол для ноутбука Cactus VM-FDE103 столешница МДФ белый 91.5x56x123см (CS-FDE103WWT)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол компьютерный
Стиль
лофт
Тип стола
прямой
Цвет
белый
Особенности
стол с электроприводом, хранение 4 запрограммированных значений, датчик от столкновений, термозащита, наличие 4 колес обеспечивает маневренность, 2 колеса со стопором, для придания устойчивости
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675940
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стол компьютерный
Стиль
лофт
Тип стола
прямой
Цвет
белый
Особенности
стол с электроприводом, хранение 4 запрограммированных значений, датчик от столкновений, термозащита, наличие 4 колес обеспечивает маневренность, 2 колеса со стопором, для придания устойчивости
Форма стола
прямоугольник
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Глубина столешницы
56
Ширина столешницы
92
Высота стола
123
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
99х89х18
Вес, кг.
23.05
Описание товара Стол для ноутбука Cactus VM-FDE103 столешница МДФ белый 91.5x56x123см (CS-FDE103WWT)
Стол для ноутбука Cactus VM-FDE103 подходит для дома и офиса. Стол с электрическим подъемным механизмом Три ячейки памяти, датчик помех, защита от перегрева Шумность >55дБ, скорость подъема 25мм/с Допустимая нагрузка 40кг Наличие 4 колес обеспечивает маневренность, 2 колеса со стопором, для придания устойчивости
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Стол компьютерный
Стиль
лофт
Тип стола
прямой
Цвет
белый
Особенности
стол с электроприводом, хранение 4 запрограммированных значений, датчик от столкновений, термозащита, наличие 4 колес обеспечивает маневренность, 2 колеса со стопором, для придания устойчивости
Форма стола
прямоугольник
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Глубина столешницы
56
Ширина столешницы
92
Высота стола
123
Развернуть
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Стол для ноутбука Cactus VM-FDE103 подходит для дома и офиса. Стол с электрическим подъемным механизмом Три ячейки памяти, датчик помех, защита от перегрева Шумность >55дБ, скорость подъема 25мм/с Допустимая нагрузка 40кг Наличие 4 колес обеспечивает маневренность, 2 колеса со стопором, для придания устойчивости
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, на металлокаркасе, черные
Теги товара: в стиле лофт, с регулировкой высоты, прямые
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, на металлокаркасе, черные
Теги товара: в стиле лофт, с регулировкой высоты, прямые
Стол для ноутбука Cactus VM-FDE103 столешница МДФ белый 91.5x56x123см (CS-FDE103WWT) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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