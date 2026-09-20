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Характеристики
Тип товара
Стол компьютерный
Тип стола
прямой
Цвет
черный
Особенности
выравнивающие ножки
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675926
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Описание товара Стол для компьютера Cactus CS-MDL-BK столешница МДФ черный
Компьютерный cтол с ручной регулировкой высоты Cactus CS-MDL-BK для работы сидя или стоя, со специальным настольным покрытием. Столешница собирается из двух частей, размер столешницы 1400 x 670 мм, толщина составляет 18 мм. Надежная рабочая поверхность: прочные деревянные шканты и соединительные пластины обеспечивают стабильность и долговечность. Выравнивающие ножки стола адаптируются к большинству неровных полов и поверхностей. Складная ручка подъемного механизма не создает помех. Регулируемая высота, от 72 до 120см, обеспечивает максимальный комфорт и позволяет адаптировать рабочее место под самые различные требования.
Компьютерный cтол с ручной регулировкой высоты Cactus CS-MDL-BK для работы сидя или стоя, со специальным настольным покрытием. Столешница собирается из двух частей, размер столешницы 1400 x 670 мм, толщина составляет 18 мм. Надежная рабочая поверхность: прочные деревянные шканты и соединительные пластины обеспечивают стабильность и долговечность. Выравнивающие ножки стола адаптируются к большинству неровных полов и поверхностей. Складная ручка подъемного механизма не создает помех. Регулируемая высота, от 72 до 120см, обеспечивает максимальный комфорт и позволяет адаптировать рабочее место под самые различные требования.
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