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Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 630 купить с доставкой в Москве
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Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 630

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Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 630 - фото 1
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 630 - фото 2
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 630 - фото 3
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 630 - фото 4
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 630 - фото 5
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 630 - фото 6
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 630 - фото 7
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 630 - фото 8
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 630 - фото 9
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 630 - фото 10
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 630 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
6500
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 630 - фото 1
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 630 - фото 2
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 630 - фото 3
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 630 - фото 4
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 630 - фото 5
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 630 - фото 6
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 630 - фото 7
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 630 - фото 8
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 630 - фото 9
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 630 - фото 10
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 630 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688929
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
6500
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
49x56 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59х5.2х56 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х57х11
Вес, кг.
5

Описание товара Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 630

Данная варочная панель имеет классический электрический нагрев, при котором сначала раскаляются конфорки (точнее элементы, скрытые под поверхностью), а затем передают это тепло посуде. Разобраться, как с ней работать, просто даже пожилым людям, привыкшим к плитам. Количество конфорок в этой модели: 4. Особенности панели конфорок, на которые стоит обратить внимание: Hi-Light. Электрические конфорки обеспечивают высокую скорость разогрева и при этом довольно экономичны. Модель Куперсберг ECS 630 входит в дизайн-линейку: Современный дизайн. Цвет — черный. Благодаря отсутствию рамки она отлично впишется в интерьер и не займет лишнее место на столешнице, которое можно использовать для работы. Материал самой поверхности: стеклокерамика. Управление этой моделью электронное. Для переключения уровней нагрева, выбора функций используются следующие переключатели: сенсорные/TouchControl, сенсорный слайдер/TouchSlider. Продвинутая система контроля за прибором делают его современным и отвечающим на главные запросы покупателя. В вашем распоряжении разные степени нагрева — каждая из них может понадобиться в зависимости от рецепта, а также от цели: приготовления, разогрева уже готовых блюд и т.д. Регулировка 9-ступенчатая. Вы можете поставить нагрев на паузу тоже на небольшой промежуток времени, если надо отвлечься от готовки, но нужно помнить, что этот перерыв быстро закончится. Функция поддержания тепла дает возможность сохранить свежесть приготовленных блюд, даже если до ужина еще далеко.



Теги товара: сенсорные

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Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
6500
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Развернуть
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
49x56 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59х5.2х56 см
Страна производитель
Китай
Описание
Данная варочная панель имеет классический электрический нагрев, при котором сначала раскаляются конфорки (точнее элементы, скрытые под поверхностью), а затем передают это тепло посуде. Разобраться, как с ней работать, просто даже пожилым людям, привыкшим к плитам. Количество конфорок в этой модели: 4. Особенности панели конфорок, на которые стоит обратить внимание: Hi-Light. Электрические конфорки обеспечивают высокую скорость разогрева и при этом довольно экономичны. Модель Куперсберг ECS 630 входит в дизайн-линейку: Современный дизайн. Цвет — черный. Благодаря отсутствию рамки она отлично впишется в интерьер и не займет лишнее место на столешнице, которое можно использовать для работы. Материал самой поверхности: стеклокерамика. Управление этой моделью электронное. Для переключения уровней нагрева, выбора функций используются следующие переключатели: сенсорные/TouchControl, сенсорный слайдер/TouchSlider. Продвинутая система контроля за прибором делают его современным и отвечающим на главные запросы покупателя. В вашем распоряжении разные степени нагрева — каждая из них может понадобиться в зависимости от рецепта, а также от цели: приготовления, разогрева уже готовых блюд и т.д. Регулировка 9-ступенчатая. Вы можете поставить нагрев на паузу тоже на небольшой промежуток времени, если надо отвлечься от готовки, но нужно помнить, что этот перерыв быстро закончится. Функция поддержания тепла дает возможность сохранить свежесть приготовленных блюд, даже если до ужина еще далеко.


Теги товара: сенсорные
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Отзывы


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