Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
8200
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 595852
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Описание товара Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.43CW/G белая
Газовая варочная поверхность MAUNFELD EGHG.64.43CW/G выполнена в лаконичном дизайне, что станет отличным дополнением для вашего кухонного интерьера. Минималистичные хромированные ручки обеспечивают удобство при включении и регулировке силы огня благодаря встроенному электрическому поджигу, а за счет своего удаления от рабочих зон исключается возможность случайно обжечься. Также для большей безопасности использования данная модель плиты оснащена системой контроля газа, автоматически блокирующей его поступление при обнаружении утечки. Газовая варочная поверхность MAUNFELD EGHG.64.43CW/G отличается общей производительностью 8.2 кВт. Модель оснащена 4 конфорками разного диаметра и мощности, среди которых одна имеет сдвоенный контур огня и обладает мощностью 3.8 кВт, что позволяет быстро и качественно готовить различные блюда, в том числе, WOK. Две конфорки отличаются мощностью 1.7 кВт и одна дополнительная — на 1 кВт. Варочная панель поставляется с набором дополнительных форсунок.
Газовая варочная поверхность MAUNFELD EGHG.64.43CW/G выполнена в лаконичном дизайне, что станет отличным дополнением для вашего кухонного интерьера. Минималистичные хромированные ручки обеспечивают удобство при включении и регулировке силы огня благодаря встроенному электрическому поджигу, а за счет своего удаления от рабочих зон исключается возможность случайно обжечься. Также для большей безопасности использования данная модель плиты оснащена системой контроля газа, автоматически блокирующей его поступление при обнаружении утечки. Газовая варочная поверхность MAUNFELD EGHG.64.43CW/G отличается общей производительностью 8.2 кВт. Модель оснащена 4 конфорками разного диаметра и мощности, среди которых одна имеет сдвоенный контур огня и обладает мощностью 3.8 кВт, что позволяет быстро и качественно готовить различные блюда, в том числе, WOK. Две конфорки отличаются мощностью 1.7 кВт и одна дополнительная — на 1 кВт. Варочная панель поставляется с набором дополнительных форсунок.
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.43CW/G белая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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