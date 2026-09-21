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Планка с крючками HAIBA 4 крючка (HB9015-4) купить с доставкой в Москве
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Планка с крючками HAIBA 4 крючка (HB9015-4)

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Планка с крючками HAIBA 4 крючка (HB9015-4)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688270
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
87х80х450
Размеры в упаковке, см
57х54х33
Вес, г.
450

Описание товара Планка с крючками HAIBA 4 крючка (HB9015-4)

Планка с крючками HAIBA 4 крючка (HB9015-4)

Отзывы о товаре Планка с крючками HAIBA 4 крючка (HB9015-4)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
87х80х450
Описание
Планка с крючками HAIBA 4 крючка (HB9015-4)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планка с крючками HAIBA 4 крючка (HB9015-4) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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