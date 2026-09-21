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Мыльница стеклянная с настенным держателем Savol (S-002159Q) купить с доставкой в Москве
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Мыльница стеклянная с настенным держателем Savol (S-002159Q)

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Мыльница стеклянная с настенным держателем Savol (S-002159Q) - фото 1
Мыльница стеклянная с настенным держателем Savol (S-002159Q) - фото 2
Мыльница стеклянная с настенным держателем Savol (S-002159Q) - фото 3
Мыльница стеклянная с настенным держателем Savol (S-002159Q) - фото 4
Мыльница стеклянная с настенным держателем Savol (S-002159Q) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мыльницы
Стиль
модерн
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
настенный
  • Мыльница стеклянная с настенным держателем Savol (S-002159Q) - фото 1
  • Мыльница стеклянная с настенным держателем Savol (S-002159Q) - фото 2
  • Мыльница стеклянная с настенным держателем Savol (S-002159Q) - фото 3
  • Мыльница стеклянная с настенным держателем Savol (S-002159Q) - фото 4
  • Мыльница стеклянная с настенным держателем Savol (S-002159Q) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688232
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Мыльницы
Стиль
модерн
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
настенный
Комплектация
мыльница, полка, комплект крепежа, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
32x116x220
Размеры в упаковке, см
30х13х4
Вес, г.
940

Описание товара Мыльница стеклянная с настенным держателем Savol (S-002159Q)

Мыльница стеклянная с настенным держателем Savol S-002159Q, графит. Все аксессуары бренда Savol отличаются стильным и лаконичным внешним видом. Идеально подойдет под любой дизайн ванной комнаты.

Отзывы о товаре Мыльница стеклянная с настенным держателем Savol (S-002159Q)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Мыльницы
Стиль
модерн
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
настенный
Комплектация
мыльница, полка, комплект крепежа, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
32x116x220
Описание
Мыльница стеклянная с настенным держателем Savol S-002159Q, графит. Все аксессуары бренда Savol отличаются стильным и лаконичным внешним видом. Идеально подойдет под любой дизайн ванной комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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