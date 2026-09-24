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Мойка Practik черный оникс (PR-M 490-004) купить с доставкой в Москве
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Мойка Practik черный оникс (PR-M 490-004)

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Мойка Practik черный оникс (PR-M 490-004) - фото 1
Мойка Practik черный оникс (PR-M 490-004) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка для кухни
Цвет
черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
170
Материал
искусственный камень
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
  • Мойка Practik черный оникс (PR-M 490-004) - фото 1
  • Мойка Practik черный оникс (PR-M 490-004) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 92 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 688050
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мойка Practik черный оникс (PR-M 490-004)
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Practik
Тип товара
Мойка для кухни
Комплектация
мойка, документация, упаковка
Цвет
черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
170
Материал
искусственный камень
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Габариты (ВxГxШ)
490х420х190 мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
53х53х24
Вес, кг.
10

Описание товара Мойка Practik черный оникс (PR-M 490-004)

Компактная мойка Practik с отверстием под смеситель великолепно подходит подходит для малогабаритной кухни. Особенностью мойки является возможность ее установки на узкую столешницу шириной 50 см, при этом ширина шкафа (мебельная база) также идет от 50 см. Материал мойки представляет из себя искусственный камень, который является композитом на основе натурального мрамора и связующих смол. Искусственный камень существенно снижает уровень шума при падении струи воды. Специальное покрытие гелькоут защищает поверхность мойки от загрязнений и бытовых царапин, делая уход за мойкой легким и простым. Заводская гарантия составляет 1 год, а срок службы данной мойки, при соблюдении основных правил ухода за ней, составляет более 10 лет.

Отзывы о товаре Мойка Practik черный оникс (PR-M 490-004)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Practik
Тип товара
Мойка для кухни
Комплектация
мойка, документация, упаковка
Цвет
черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
170
Материал
искусственный камень
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Развернуть
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Габариты (ВxГxШ)
490х420х190 мм
Страна производитель
Россия
Описание
Компактная мойка Practik с отверстием под смеситель великолепно подходит подходит для малогабаритной кухни. Особенностью мойки является возможность ее установки на узкую столешницу шириной 50 см, при этом ширина шкафа (мебельная база) также идет от 50 см. Материал мойки представляет из себя искусственный камень, который является композитом на основе натурального мрамора и связующих смол. Искусственный камень существенно снижает уровень шума при падении струи воды. Специальное покрытие гелькоут защищает поверхность мойки от загрязнений и бытовых царапин, делая уход за мойкой легким и простым. Заводская гарантия составляет 1 год, а срок службы данной мойки, при соблюдении основных правил ухода за ней, составляет более 10 лет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Мойка Practik черный оникс (PR-M 490-004) - по цене 3560 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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