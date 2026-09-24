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GRANFEST Мойка URBAN 857L 1-чаша+крыло 570*480мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный купить с доставкой в Москве
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GRANFEST Мойка URBAN 857L 1-чаша+крыло 570*480мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный

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GRANFEST Мойка URBAN 857L 1-чаша+крыло 570*480мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный - фото 1
GRANFEST Мойка URBAN 857L 1-чаша+крыло 570*480мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный - фото 2
GRANFEST Мойка URBAN 857L 1-чаша+крыло 570*480мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
бежевый
Установка
врезная
Форма
овальная
Глубина чаши
190
Материал
кварц
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
нет
  • GRANFEST Мойка URBAN 857L 1-чаша+крыло 570*480мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный - фото 1
  • GRANFEST Мойка URBAN 857L 1-чаша+крыло 570*480мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный - фото 2
  • GRANFEST Мойка URBAN 857L 1-чаша+крыло 570*480мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%
8 440 руб.  8 910 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681902
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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GRANFEST Мойка URBAN 857L 1-чаша+крыло 570*480мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный
8 440 руб. -5%
8 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Granfest
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
бежевый
Установка
врезная
Форма
овальная
Глубина чаши
190
Материал
кварц
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
нет
С крылом
да
Угловая
нет
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
73х53х25
Вес, кг.
10.8

Описание товара GRANFEST Мойка URBAN 857L 1-чаша+крыло 570*480мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный

GRANFEST URBAN 857L - понравится любителям скругленных форм, предпочитающих наименьшее количество углов и острых форм в уютном интерьере. Данная модель мойки дополнена крылом и выглядит очень стильно и функционально. Крыло может быть использовано для сушки посуды, овощей или как дополнительная рабочая поверхность. GF URBAN 857L является оборачиваемой, что позволяет самостоятельно определить ее место расположения. Не менее важным фактором является возможность установки в кухонные мойки коллекции Urban незаменимого на кухне помощника любой хозяйки – измельчителя бытовых отходов. Все кухонные мойки коллекции Urban комплектуются сливной арматурой с дополнительным выводом для посудомоечной машины или стиральной машины.

Отзывы о товаре GRANFEST Мойка URBAN 857L 1-чаша+крыло 570*480мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Granfest
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
бежевый
Установка
врезная
Форма
овальная
Глубина чаши
190
Материал
кварц
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Развернуть
Отверстие для смесителя
нет
С крылом
да
Угловая
нет
Страна производитель
Россия
Описание
GRANFEST URBAN 857L - понравится любителям скругленных форм, предпочитающих наименьшее количество углов и острых форм в уютном интерьере. Данная модель мойки дополнена крылом и выглядит очень стильно и функционально. Крыло может быть использовано для сушки посуды, овощей или как дополнительная рабочая поверхность. GF URBAN 857L является оборачиваемой, что позволяет самостоятельно определить ее место расположения. Не менее важным фактором является возможность установки в кухонные мойки коллекции Urban незаменимого на кухне помощника любой хозяйки – измельчителя бытовых отходов. Все кухонные мойки коллекции Urban комплектуются сливной арматурой с дополнительным выводом для посудомоечной машины или стиральной машины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


GRANFEST Мойка URBAN 857L 1-чаша+крыло 570*480мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 8440 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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