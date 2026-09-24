Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Мойка для кухни
Цвет
черный
Установка
накладная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
210
Материал
кварцевый композит
Кол-во основных чаш
2
Отверстие для смесителя
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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мойка кухонная, сливная арматура, сифон с отводом для бытовой техники инструкция, упаковка
Цвет
черный
Установка
накладная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
210
Материал
кварцевый композит
Клапан-автомат
да
Кол-во основных чаш
2
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
1
Расположение крыла
нет
Габариты (ВxГxШ)
230x210x810
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
90х54х26
Вес, кг.
19
Описание товара Кухонная мойка GRANULA (8101, ШВАРЦ)
Кухонная мойка Granula 8101 Шварц – это современное и практичное решение для создания удобного и функционального пространства на кухне. Модель выполнена из прочного кварцевого композита, который отличается высокой износостойкостью, устойчивостью к царапинам и легкостью в уходе.
Прямоугольная форма мойки с двумя чашами одинакового размера 335х420 мм и глубиной 210 мм обеспечивает комфорт при выполнении различных задач, таких как мытье посуды или подготовка продуктов. Большая широкая мойка размером 810х500 мм позволяет эффективно использовать пространство, делая процесс работы на кухне более организованным. Установка осуществляется врезным способом в столешницу, при этом важно учитывать, что ширина шкафа под мойкой должна быть не менее 800 мм.
Два намеченных отверстия предусмотрены для установки смесителя и дополнительных аксессуаров, например, дозатора моющего средства. Толщина материала раковины составляет 10 мм, что подчеркивает ее надежность. Диаметр слива – 92 мм, а наличие круглого перелива предотвращает переполнение чаши. В комплект входит сифон с патрубком для подключения слива бытовых приборов, что повышает функциональность мойки. Также возможно установить измельчитель пищевых отходов, что сделает раковину еще более удобной и современной.
мойка кухонная, сливная арматура, сифон с отводом для бытовой техники инструкция, упаковка
Цвет
черный
Установка
накладная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
210
Материал
кварцевый композит
Клапан-автомат
да
Кол-во основных чаш
2
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Развернуть
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
1
Расположение крыла
нет
Габариты (ВxГxШ)
230x210x810
Страна производитель
Россия
Описание
Кухонная мойка Granula 8101 Шварц – это современное и практичное решение для создания удобного и функционального пространства на кухне. Модель выполнена из прочного кварцевого композита, который отличается высокой износостойкостью, устойчивостью к царапинам и легкостью в уходе.
Прямоугольная форма мойки с двумя чашами одинакового размера 335х420 мм и глубиной 210 мм обеспечивает комфорт при выполнении различных задач, таких как мытье посуды или подготовка продуктов. Большая широкая мойка размером 810х500 мм позволяет эффективно использовать пространство, делая процесс работы на кухне более организованным. Установка осуществляется врезным способом в столешницу, при этом важно учитывать, что ширина шкафа под мойкой должна быть не менее 800 мм.
Два намеченных отверстия предусмотрены для установки смесителя и дополнительных аксессуаров, например, дозатора моющего средства. Толщина материала раковины составляет 10 мм, что подчеркивает ее надежность. Диаметр слива – 92 мм, а наличие круглого перелива предотвращает переполнение чаши. В комплект входит сифон с патрубком для подключения слива бытовых приборов, что повышает функциональность мойки. Также возможно установить измельчитель пищевых отходов, что сделает раковину еще более удобной и современной.
Кухонная мойка GRANULA (8101, ШВАРЦ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 18170 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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