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Кухонная мойка GRANULA Kitchen Space (6051, СТАЛЬ МАТОВАЯ) купить с доставкой в Москве
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Кухонная мойка GRANULA Kitchen Space (6051, СТАЛЬ МАТОВАЯ)

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Кухонная мойка GRANULA Kitchen Space (6051, СТАЛЬ МАТОВАЯ) - фото 1
Кухонная мойка GRANULA Kitchen Space (6051, СТАЛЬ МАТОВАЯ) - фото 2
Кухонная мойка GRANULA Kitchen Space (6051, СТАЛЬ МАТОВАЯ) - фото 3
Кухонная мойка GRANULA Kitchen Space (6051, СТАЛЬ МАТОВАЯ) - фото 4
Кухонная мойка GRANULA Kitchen Space (6051, СТАЛЬ МАТОВАЯ) - фото 5
Кухонная мойка GRANULA Kitchen Space (6051, СТАЛЬ МАТОВАЯ) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка для кухни
Цвет
хром
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
235
Материал
нержавеющая сталь
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
  • Кухонная мойка GRANULA Kitchen Space (6051, СТАЛЬ МАТОВАЯ) - фото 1
  • Кухонная мойка GRANULA Kitchen Space (6051, СТАЛЬ МАТОВАЯ) - фото 2
  • Кухонная мойка GRANULA Kitchen Space (6051, СТАЛЬ МАТОВАЯ) - фото 3
  • Кухонная мойка GRANULA Kitchen Space (6051, СТАЛЬ МАТОВАЯ) - фото 4
  • Кухонная мойка GRANULA Kitchen Space (6051, СТАЛЬ МАТОВАЯ) - фото 5
  • Кухонная мойка GRANULA Kitchen Space (6051, СТАЛЬ МАТОВАЯ) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
43 020 руб.  53 010 руб. 
Начислим 2151 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 687938
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кухонная мойка GRANULA Kitchen Space (6051, СТАЛЬ МАТОВАЯ)
43 020 руб. -19%
53 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Granula
Тип товара
Мойка для кухни
Комплектация
мойка, сифон, дозатор для жидкого мыла в цвет мойки, ролл-мат, упаковка
Цвет
хром
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
235
Материал
нержавеющая сталь
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Габариты (ВxГxШ)
270x550x695 мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
70х55х27
Вес, кг.
11.4

Описание товара Кухонная мойка GRANULA Kitchen Space (6051, СТАЛЬ МАТОВАЯ)

Кухонный комплекс Kitchen Space изготовлен из нержавеющей стали AISI-304 (без PVD). Благодаря ручному методу сварки он отличается высокой прочностью и долговечностью. Увеличенная глубина чаши, позволяющая размещать в ней даже крупные предметы; Матовый цвет мойки; Современный плоский перелив, предотвращающий переливание воды за пределы мойки; Дно чаши со специальным уклоном и стоком для воды, благодаря которому вода не скапливается на дне и быстро уходит; Дозатор и ролл-мат для дополнительного функционала, что обеспечивает гигиеничность и порядок на кухне; Сатиновое покрытие, которое легко чистится и выглядит стильно; Дополнительная защита от шума; Противоконденсатное покрытие; Упаковка для индивидуальной защиты каждого аксессуара при транспортировке.

Отзывы о товаре Кухонная мойка GRANULA Kitchen Space (6051, СТАЛЬ МАТОВАЯ)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Granula
Тип товара
Мойка для кухни
Комплектация
мойка, сифон, дозатор для жидкого мыла в цвет мойки, ролл-мат, упаковка
Цвет
хром
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
235
Материал
нержавеющая сталь
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Развернуть
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Габариты (ВxГxШ)
270x550x695 мм
Страна производитель
Россия
Описание
Кухонный комплекс Kitchen Space изготовлен из нержавеющей стали AISI-304 (без PVD). Благодаря ручному методу сварки он отличается высокой прочностью и долговечностью. Увеличенная глубина чаши, позволяющая размещать в ней даже крупные предметы; Матовый цвет мойки; Современный плоский перелив, предотвращающий переливание воды за пределы мойки; Дно чаши со специальным уклоном и стоком для воды, благодаря которому вода не скапливается на дне и быстро уходит; Дозатор и ролл-мат для дополнительного функционала, что обеспечивает гигиеничность и порядок на кухне; Сатиновое покрытие, которое легко чистится и выглядит стильно; Дополнительная защита от шума; Противоконденсатное покрытие; Упаковка для индивидуальной защиты каждого аксессуара при транспортировке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кухонная мойка GRANULA Kitchen Space (6051, СТАЛЬ МАТОВАЯ) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 43020 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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