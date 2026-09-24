Кухонная мойка GRANULA (5445U, ЗОЛОТО САТИН)
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Характеристики
Описание товара Кухонная мойка GRANULA (5445U, ЗОЛОТО САТИН)
Мойка для кухни Granula 5445U ЗОЛОТО САТИН – это гармоничное сочетание современного дизайна, функциональности и долговечности. Изготовленная из высококачественной нержавеющей стали AISI-304, она устойчива к коррозии, механическим повреждениям и легко сохраняет безупречный внешний вид даже при ежедневном использовании. Прямоугольная форма мойки с размерами 540х450 мм делает её идеальным решением для средних кухонь, где важна компактность без потери удобства. Размер чаши 490x400 мм и глубина 200 мм обеспечивают комфортное использование для мытья посуды и кухонной утвари, а толщина стали в 1 мм гарантирует прочность и устойчивость к деформации. Кухонная мойка Granula 5445U с универсальной установкой – её можно врезать в столешницу или установить под неё. Для монтажа потребуется шкаф шириной не менее 600 мм. Диаметр слива 92 мм позволяет подключить измельчитель пищевых отходов. Прямоугольный перелив предотвращает переполнение чаши, а антиконденсатная шумопоглощающая защита снижает уровень шума и минимизирует образование конденсата. В комплекте поставки вы найдёте сифон с патрубком для подключения слива бытовых приборов и крепления для фиксации мойки, что значительно упрощает процесс установки. Раковина для кухни Granula 5445U – это надёжное решение, которое прослужит вам долгие годы. Производитель предоставляет 10-летнюю гарантию, а срок службы мойки составляет 20 лет, что подтверждает её высочайшее качество.
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Теги товара: из нержавеющей стали
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Теги товара: из нержавеющей стали
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