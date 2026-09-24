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Кухонная мойка GRANULA (5445U, ЗОЛОТО САТИН) купить с доставкой в Москве
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Кухонная мойка GRANULA (5445U, ЗОЛОТО САТИН)

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Кухонная мойка GRANULA (5445U, ЗОЛОТО САТИН) - фото 1
Кухонная мойка GRANULA (5445U, ЗОЛОТО САТИН) - фото 2
Кухонная мойка GRANULA (5445U, ЗОЛОТО САТИН) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка для кухни
Цвет
золотой
Установка
универсальная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
200
Материал
нержавеющая сталь
Кол-во основных чаш
1
  • Кухонная мойка GRANULA (5445U, ЗОЛОТО САТИН) - фото 1
  • Кухонная мойка GRANULA (5445U, ЗОЛОТО САТИН) - фото 2
  • Кухонная мойка GRANULA (5445U, ЗОЛОТО САТИН) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
22 545 руб.  27 900 руб. 
Начислим 1128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 690955
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кухонная мойка GRANULA (5445U, ЗОЛОТО САТИН)
22 545 руб. -19%
27 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Granula
Тип товара
Мойка для кухни
Комплектация
мойка, сифон, комплект креплений, упаковка
Цвет
золотой
Установка
универсальная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
200
Материал
нержавеющая сталь
Кол-во основных чаш
1
Габариты (ВxГxШ)
210x200x450
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
70х55х27
Вес, кг.
9.2

Описание товара Кухонная мойка GRANULA (5445U, ЗОЛОТО САТИН)

Мойка для кухни Granula 5445U ЗОЛОТО САТИН – это гармоничное сочетание современного дизайна, функциональности и долговечности. Изготовленная из высококачественной нержавеющей стали AISI-304, она устойчива к коррозии, механическим повреждениям и легко сохраняет безупречный внешний вид даже при ежедневном использовании. Прямоугольная форма мойки с размерами 540х450 мм делает её идеальным решением для средних кухонь, где важна компактность без потери удобства. Размер чаши 490x400 мм и глубина 200 мм обеспечивают комфортное использование для мытья посуды и кухонной утвари, а толщина стали в 1 мм гарантирует прочность и устойчивость к деформации. Кухонная мойка Granula 5445U с универсальной установкой – её можно врезать в столешницу или установить под неё. Для монтажа потребуется шкаф шириной не менее 600 мм. Диаметр слива 92 мм позволяет подключить измельчитель пищевых отходов. Прямоугольный перелив предотвращает переполнение чаши, а антиконденсатная шумопоглощающая защита снижает уровень шума и минимизирует образование конденсата. В комплекте поставки вы найдёте сифон с патрубком для подключения слива бытовых приборов и крепления для фиксации мойки, что значительно упрощает процесс установки. Раковина для кухни Granula 5445U – это надёжное решение, которое прослужит вам долгие годы. Производитель предоставляет 10-летнюю гарантию, а срок службы мойки составляет 20 лет, что подтверждает её высочайшее качество.

Отзывы о товаре Кухонная мойка GRANULA (5445U, ЗОЛОТО САТИН)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Granula
Тип товара
Мойка для кухни
Комплектация
мойка, сифон, комплект креплений, упаковка
Цвет
золотой
Установка
универсальная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
200
Материал
нержавеющая сталь
Кол-во основных чаш
1
Габариты (ВxГxШ)
210x200x450
Страна производитель
Россия
Описание
Мойка для кухни Granula 5445U ЗОЛОТО САТИН – это гармоничное сочетание современного дизайна, функциональности и долговечности. Изготовленная из высококачественной нержавеющей стали AISI-304, она устойчива к коррозии, механическим повреждениям и легко сохраняет безупречный внешний вид даже при ежедневном использовании. Прямоугольная форма мойки с размерами 540х450 мм делает её идеальным решением для средних кухонь, где важна компактность без потери удобства. Размер чаши 490x400 мм и глубина 200 мм обеспечивают комфортное использование для мытья посуды и кухонной утвари, а толщина стали в 1 мм гарантирует прочность и устойчивость к деформации. Кухонная мойка Granula 5445U с универсальной установкой – её можно врезать в столешницу или установить под неё. Для монтажа потребуется шкаф шириной не менее 600 мм. Диаметр слива 92 мм позволяет подключить измельчитель пищевых отходов. Прямоугольный перелив предотвращает переполнение чаши, а антиконденсатная шумопоглощающая защита снижает уровень шума и минимизирует образование конденсата. В комплекте поставки вы найдёте сифон с патрубком для подключения слива бытовых приборов и крепления для фиксации мойки, что значительно упрощает процесс установки. Раковина для кухни Granula 5445U – это надёжное решение, которое прослужит вам долгие годы. Производитель предоставляет 10-летнюю гарантию, а срок службы мойки составляет 20 лет, что подтверждает её высочайшее качество.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кухонная мойка GRANULA (5445U, ЗОЛОТО САТИН) – стоимость товара 22545 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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