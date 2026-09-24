Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Мойка для кухни
Цвет
графит
Установка
накладная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
235
Материал
нержавеющая сталь
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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мойка, сифон с отводом для бытовой техники (решётка сифона: нерж), комплект креплений, дозатор для жидкого мыла и ролл-мат
Цвет
графит
Установка
накладная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
235
Материал
нержавеющая сталь
Клапан-автомат
да
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
нет
Габариты (ВxГxШ)
245x235x600
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
70х55х27
Вес, кг.
11.4
Описание товара Кухонная мойка GRANULA (6051, ГРАФИТ МАТОВЫЙ)
Кухонный комплекс Kitchen Space изготовлен из нержавеющей стали AISI-304 с PVD-покрытием. Благодаря ручному методу сварки он отличается высокой прочностью и долговечностью.
Современный плоский перелив, предотвращающий переливание воды за пределы мойки;
Увеличенная глубина чаши, позволяющая размещать в ней даже крупные предметы;
Дно чаши со специальным уклоном и стоком для воды, благодаря которому вода не скапливается на дне и быстро уходит;
Дозатор и ролл-мат для удобного хранения моющих средств и губок, что обеспечивает гигиеничность и порядок на кухне;
Покрытие из матового материала, которое легко чистится и выглядит стильно;
Дополнительная защита от повреждений и шума;
Противоконденсатное покрытие;
Упаковка для индивидуальной защиты каждого аксессуара при транспортировке.
мойка, сифон с отводом для бытовой техники (решётка сифона: нерж), комплект креплений, дозатор для жидкого мыла и ролл-мат
Цвет
графит
Установка
накладная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
235
Материал
нержавеющая сталь
Клапан-автомат
да
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Развернуть
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
нет
Габариты (ВxГxШ)
245x235x600
Страна производитель
Россия
Описание
Кухонный комплекс Kitchen Space изготовлен из нержавеющей стали AISI-304 с PVD-покрытием. Благодаря ручному методу сварки он отличается высокой прочностью и долговечностью.
Современный плоский перелив, предотвращающий переливание воды за пределы мойки;
Увеличенная глубина чаши, позволяющая размещать в ней даже крупные предметы;
Дно чаши со специальным уклоном и стоком для воды, благодаря которому вода не скапливается на дне и быстро уходит;
Дозатор и ролл-мат для удобного хранения моющих средств и губок, что обеспечивает гигиеничность и порядок на кухне;
Покрытие из матового материала, которое легко чистится и выглядит стильно;
Дополнительная защита от повреждений и шума;
Противоконденсатное покрытие;
Упаковка для индивидуальной защиты каждого аксессуара при транспортировке.
Кухонная мойка GRANULA (6051, ГРАФИТ МАТОВЫЙ) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 49975 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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