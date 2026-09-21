Top.Mail.Ru
Мойка Practik слоновая кость (PR-M 425-002) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мойка Practik слоновая кость (PR-M 425-002)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мойка Practik слоновая кость (PR-M 425-002) - фото 1
Мойка Practik слоновая кость (PR-M 425-002) - фото 2
Мойка Practik слоновая кость (PR-M 425-002) - фото 3
Мойка Practik слоновая кость (PR-M 425-002) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
  • Мойка Practik слоновая кость (PR-M 425-002) - фото 1
  • Мойка Practik слоновая кость (PR-M 425-002) - фото 2
  • Мойка Practik слоновая кость (PR-M 425-002) - фото 3
  • Мойка Practik слоновая кость (PR-M 425-002) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688038
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Practik
Тип товара
Мойка кухонная
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
53х53х24
Вес, кг.
9.85

Описание товара Мойка Practik слоновая кость (PR-M 425-002)

Компактная мойка Practik с отверстием под смеситель отлично подходит для современной кухни. Материал мойки представляет из себя искусственный камень, который является композитом на основе натурального мрамора и связующих смол. Искусственный камень существенно снижает уровень шума при падении струи воды. Специальное покрытие гелькоут защищает поверхность мойки от загрязнений и бытовых царапин, делая уход за мойкой легким и простым. Данная мойка имеет минималистичный дизайн. Возможность осуществить монтаж мойки практически в мебельную базу и открывает широкий спектр возможностей при проектировании кухни.

Отзывы о товаре Мойка Practik слоновая кость (PR-M 425-002)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Practik
Тип товара
Мойка кухонная
Страна производитель
Россия
Описание
Компактная мойка Practik с отверстием под смеситель отлично подходит для современной кухни. Материал мойки представляет из себя искусственный камень, который является композитом на основе натурального мрамора и связующих смол. Искусственный камень существенно снижает уровень шума при падении струи воды. Специальное покрытие гелькоут защищает поверхность мойки от загрязнений и бытовых царапин, делая уход за мойкой легким и простым. Данная мойка имеет минималистичный дизайн. Возможность осуществить монтаж мойки практически в мебельную базу и открывает широкий спектр возможностей при проектировании кухни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка Practik слоновая кость (PR-M 425-002) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...