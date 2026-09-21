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Мойка врезная GranFest URBAN URBAN 240 gray серый купить с доставкой в Москве
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Мойка врезная GranFest URBAN URBAN 240 gray серый

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Мойка врезная GranFest URBAN URBAN 240 gray серый - фото 1
Мойка врезная GranFest URBAN URBAN 240 gray серый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
серый
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
180
Материал
кварц
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
  • Мойка врезная GranFest URBAN URBAN 240 gray серый - фото 1
  • Мойка врезная GranFest URBAN URBAN 240 gray серый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696460
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Характеристики

Бренд
Granfest
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка, сливная арматура, инструкция с гарантийным талоном, упаковка
Цвет
серый
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
180
Материал
кварц
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
Да
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
нет
Габариты (ВxГxШ)
190x180x490
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
58х53х25
Вес, кг.
9.9

Описание товара Мойка врезная GranFest URBAN URBAN 240 gray серый

Мойки для кухни GranFest URBAN – это простые и лаконичные модели, которые идеально впишутся в помещение практически в любом стиле – начиная от классики и заканчивая лофтом. Цветовая палитра включает в себя спокойные оттенки, напоминающие о природе и привносящие в пространство ощущение гармонии. Тренд на натуральность поддерживает и легкая текстура камня.

Отзывы о товаре Мойка врезная GranFest URBAN URBAN 240 gray серый




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Granfest
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка, сливная арматура, инструкция с гарантийным талоном, упаковка
Цвет
серый
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
180
Материал
кварц
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
Да
Корзина для посуды в комплекте
нет
Развернуть
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
нет
Габариты (ВxГxШ)
190x180x490
Страна производитель
Россия
Описание
Мойки для кухни GranFest URBAN – это простые и лаконичные модели, которые идеально впишутся в помещение практически в любом стиле – начиная от классики и заканчивая лофтом. Цветовая палитра включает в себя спокойные оттенки, напоминающие о природе и привносящие в пространство ощущение гармонии. Тренд на натуральность поддерживает и легкая текстура камня.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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