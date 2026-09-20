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GRANFEST Мойка URBAN 242 1-чаша 420*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый купить с доставкой в Москве
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GRANFEST Мойка URBAN 242 1-чаша 420*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый

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GRANFEST Мойка URBAN 242 1-чаша 420*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 1
GRANFEST Мойка URBAN 242 1-чаша 420*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 2
GRANFEST Мойка URBAN 242 1-чаша 420*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 3
GRANFEST Мойка URBAN 242 1-чаша 420*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 4
GRANFEST Мойка URBAN 242 1-чаша 420*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 5
GRANFEST Мойка URBAN 242 1-чаша 420*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 6
GRANFEST Мойка URBAN 242 1-чаша 420*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 7
GRANFEST Мойка URBAN 242 1-чаша 420*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 8
GRANFEST Мойка URBAN 242 1-чаша 420*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 9
GRANFEST Мойка URBAN 242 1-чаша 420*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 10
GRANFEST Мойка URBAN 242 1-чаша 420*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 11
GRANFEST Мойка URBAN 242 1-чаша 420*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
  • GRANFEST Мойка URBAN 242 1-чаша 420*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 1
  • GRANFEST Мойка URBAN 242 1-чаша 420*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 2
  • GRANFEST Мойка URBAN 242 1-чаша 420*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 3
  • GRANFEST Мойка URBAN 242 1-чаша 420*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 4
  • GRANFEST Мойка URBAN 242 1-чаша 420*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 5
  • GRANFEST Мойка URBAN 242 1-чаша 420*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 6
  • GRANFEST Мойка URBAN 242 1-чаша 420*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 7
  • GRANFEST Мойка URBAN 242 1-чаша 420*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 8
  • GRANFEST Мойка URBAN 242 1-чаша 420*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 9
  • GRANFEST Мойка URBAN 242 1-чаша 420*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 10
  • GRANFEST Мойка URBAN 242 1-чаша 420*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 11
  • GRANFEST Мойка URBAN 242 1-чаша 420*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681867
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Характеристики

Бренд
Granfest
Тип товара
Мойка кухонная
Размеры в упаковке, см
58х53х25
Вес, кг.
10

Описание товара GRANFEST Мойка URBAN 242 1-чаша 420*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый

Компактность для современной городской кухни. Жители крупных городов все чаще предпочитают квартиры с небольшой кухней, для которых требуется компактное и вместе с тем функциональное оборудование. Лаконичность урбанистического дизайна. Простые формы моделей серии URBAN создают сдержанно-элегантный эффект, отражая безупречный вкус хозяев дома. Высокое качество. Разнофракционный кварц и модифицированные полиэфирные смолы повышают плотность и твердость материала, износостойкость всего изделия. В комплекте сливная арматура с гофротрубой и отводом для посудомоечной/стиральной машины, и гарантийный талон, который одновременно является инструкцией по уходу и эксплуатацией за изделием. Мойки для кухни GranFest URBAN – это простые и лаконичные модели, которые идеально впишутся в помещение практически в любом стиле – начиная от классики и заканчивая лофтом. Цветовая палитра включает в себя спокойные оттенки, напоминающие о природе и привносящие в пространство ощущение гармонии. Тренд на натуральность поддерживает и легкая текстура камня.

Отзывы о товаре GRANFEST Мойка URBAN 242 1-чаша 420*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый




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Характеристики
Бренд
Granfest
Тип товара
Мойка кухонная
Описание
Компактность для современной городской кухни. Жители крупных городов все чаще предпочитают квартиры с небольшой кухней, для которых требуется компактное и вместе с тем функциональное оборудование. Лаконичность урбанистического дизайна. Простые формы моделей серии URBAN создают сдержанно-элегантный эффект, отражая безупречный вкус хозяев дома. Высокое качество. Разнофракционный кварц и модифицированные полиэфирные смолы повышают плотность и твердость материала, износостойкость всего изделия. В комплекте сливная арматура с гофротрубой и отводом для посудомоечной/стиральной машины, и гарантийный талон, который одновременно является инструкцией по уходу и эксплуатацией за изделием. Мойки для кухни GranFest URBAN – это простые и лаконичные модели, которые идеально впишутся в помещение практически в любом стиле – начиная от классики и заканчивая лофтом. Цветовая палитра включает в себя спокойные оттенки, напоминающие о природе и привносящие в пространство ощущение гармонии. Тренд на натуральность поддерживает и легкая текстура камня.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


GRANFEST Мойка URBAN 242 1-чаша 420*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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