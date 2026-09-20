GRANFEST Мойка URBAN 242 1-чаша 420*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара GRANFEST Мойка URBAN 242 1-чаша 420*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый
Компактность для современной городской кухни. Жители крупных городов все чаще предпочитают квартиры с небольшой кухней, для которых требуется компактное и вместе с тем функциональное оборудование. Лаконичность урбанистического дизайна. Простые формы моделей серии URBAN создают сдержанно-элегантный эффект, отражая безупречный вкус хозяев дома. Высокое качество. Разнофракционный кварц и модифицированные полиэфирные смолы повышают плотность и твердость материала, износостойкость всего изделия. В комплекте сливная арматура с гофротрубой и отводом для посудомоечной/стиральной машины, и гарантийный талон, который одновременно является инструкцией по уходу и эксплуатацией за изделием. Мойки для кухни GranFest URBAN – это простые и лаконичные модели, которые идеально впишутся в помещение практически в любом стиле – начиная от классики и заканчивая лофтом. Цветовая палитра включает в себя спокойные оттенки, напоминающие о природе и привносящие в пространство ощущение гармонии. Тренд на натуральность поддерживает и легкая текстура камня.
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