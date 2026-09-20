GRANFEST Мойка URBAN 240 1-чаша 400*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара GRANFEST Мойка URBAN 240 1-чаша 400*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый
GRANFEST URBAN 240 – настоящая находка для дизайнеров. Модель разработана специально для столов с шириной 400 мм. Чаша имеет глубину 180мм, что считается наиболее оптимальным размером для кухонной мойки. Простая форма модели GF URBAN 240 создает сдержанно элегантный эффект, отражая безупречный вкус хозяев дома. Закругление внутренних углов облегчает уход, и смотрится стильно, компактно и эргономично. Разнофракционный кварц и модифицированные полиэфирные смолы, входящие в состав, увеличивают плотность и твердость материала, а также износостойкость изделия в целом. Не менее важным фактором является возможность установки в кухонные мойки коллекции Urban незаменимого на кухне помощника любой хозяйки – измельчителя бытовых отходов. Все кухонные мойки коллекции Urban комплектуются сливной арматурой с дополнительным выводом для посудомоечной машины или стиральной машины.
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