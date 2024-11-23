GRANFEST Мойка URBAN 240 1-чаша 400*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка для кухни
Цвет
черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
180
Материал
кварц
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681860
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мойка для кухни
Комплектация
мойка, сливная арматура, документация, упаковка
Цвет
черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
180
Материал
кварц
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Габариты (ВxГxШ)
400х490х200 мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
58х53х25
Вес, кг.
9.9
Описание товара GRANFEST Мойка URBAN 240 1-чаша 400*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: черный
Мойка из искусственного камня. Благодаря разнообразию форм, размеров и цветов мойки гармонично вольются в интерьер любой кухни!
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, из нержавеющей стали
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 440 руб. 8 910 руб.2110 руб. в СплитGRANFEST Мойка URBAN 857L 1-чаша+крыло 570*480мм, монтаж: врезн...
-
В наличииЦена 16 510 руб. 19 080 руб.4128 руб. в СплитКухонная мойка GRANULA (8601, ЧЁРНЫЙ )
-
В наличииЦена 18 170 руб. 20 970 руб.4543 руб. в СплитКухонная мойка GRANULA (8101, ШВАРЦ)
-
В наличииЦена 21 115 руб. 26 190 руб.5279 руб. в СплитКухонная мойка GRANULA (4445U, ЗОЛОТО САТИН)
-
В наличииЦена 22 545 руб. 27 900 руб.5637 руб. в СплитКухонная мойка GRANULA (5445U, ЗОЛОТО САТИН)
-
В наличииЦена 27 830 руб. 36 180 руб.6958 руб. в СплитМойка кухонная с водопадом Savol (S-SC003Q)
-
В наличииЦена 43 020 руб. 53 010 руб.10755 руб. в СплитКухонная мойка GRANULA Kitchen Space (6051, СТАЛЬ МАТОВАЯ)
-
В наличииЦена 49 975 руб. 61 470 руб.12494 руб. в СплитКухонная мойка GRANULA (6051, ГРАФИТ МАТОВЫЙ)
Бренд
Тип товара
Мойка для кухни
Комплектация
мойка, сливная арматура, документация, упаковка
Цвет
черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
180
Материал
кварц
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Развернуть
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Габариты (ВxГxШ)
400х490х200 мм
Страна производитель
Россия
Мойка из искусственного камня. Благодаря разнообразию форм, размеров и цветов мойки гармонично вольются в интерьер любой кухни!
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, из нержавеющей стали
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, из нержавеющей стали
Достоинства:
Комментарий:
Ещё не смотрела, но упакована очень основательно.
GRANFEST Мойка URBAN 240 1-чаша 400*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре GRANFEST Мойка URBAN 240 1-чаша 400*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: черный
Достоинства:
Комментарий:
Ещё не смотрела, но упакована очень основательно.