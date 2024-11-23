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GRANFEST Мойка URBAN 240 1-чаша 400*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: черный купить с доставкой в Москве
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GRANFEST Мойка URBAN 240 1-чаша 400*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: черный

1 Отзывы
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GRANFEST Мойка URBAN 240 1-чаша 400*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: черный - фото 1
GRANFEST Мойка URBAN 240 1-чаша 400*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: черный - фото 2
GRANFEST Мойка URBAN 240 1-чаша 400*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: черный - фото 3
GRANFEST Мойка URBAN 240 1-чаша 400*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка для кухни
Цвет
черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
180
Материал
кварц
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
  • GRANFEST Мойка URBAN 240 1-чаша 400*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: черный - фото 1
  • GRANFEST Мойка URBAN 240 1-чаша 400*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: черный - фото 2
  • GRANFEST Мойка URBAN 240 1-чаша 400*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: черный - фото 3
  • GRANFEST Мойка URBAN 240 1-чаша 400*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681860
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Характеристики

Бренд
Granfest
Тип товара
Мойка для кухни
Комплектация
мойка, сливная арматура, документация, упаковка
Цвет
черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
180
Материал
кварц
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Габариты (ВxГxШ)
400х490х200 мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
58х53х25
Вес, кг.
9.9

Описание товара GRANFEST Мойка URBAN 240 1-чаша 400*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: черный

Мойка из искусственного камня. Благодаря разнообразию форм, размеров и цветов мойки гармонично вольются в интерьер любой кухни!

Отзывы о товаре GRANFEST Мойка URBAN 240 1-чаша 400*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: черный

Источник: Яндекс Маркет
23.11.2024
Галина П.

Достоинства:


Комментарий:
Ещё не смотрела, но упакована очень основательно.



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Характеристики
Бренд
Granfest
Тип товара
Мойка для кухни
Комплектация
мойка, сливная арматура, документация, упаковка
Цвет
черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
180
Материал
кварц
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Развернуть
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Габариты (ВxГxШ)
400х490х200 мм
Страна производитель
Россия
Описание
Мойка из искусственного камня. Благодаря разнообразию форм, размеров и цветов мойки гармонично вольются в интерьер любой кухни!
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2024
Галина П.

Достоинства:


Комментарий:
Ещё не смотрела, но упакована очень основательно.


GRANFEST Мойка URBAN 240 1-чаша 400*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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