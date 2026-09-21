Мойка Practik светло-серый (PR-M 600-003)
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Характеристики
Описание товара Мойка Practik светло-серый (PR-M 600-003)
Компактная односекционная реверсивная мойка Practik PR-600 отлично подходит подходит для малогабаритной кухни. Мойка является оборачиваемой - крыло может располагаться как справа, так и слева. Особенностью мойки является возможность ее установки на узкую столешницу шириной 50 см, при этом ширина шкафа (мебельная база) также идет от 50 см. Материал мойки представляет из себя искусственный камень, который является композитом на основе натурального мрамора и связующих смол. Искусственный камень существенно снижает уровень шума при падении струи воды. Специальное покрытие гелькоут защищает поверхность мойки от загрязнений и бытовых царапин, делая уход за мойкой легким и простым.
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