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Мойка Practik светло-серый (PR-M 565-003) купить с доставкой в Москве
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Мойка Practik светло-серый (PR-M 565-003)

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Мойка Practik светло-серый (PR-M 565-003) - фото 1
Мойка Practik светло-серый (PR-M 565-003) - фото 2
Мойка Practik светло-серый (PR-M 565-003) - фото 3
Мойка Practik светло-серый (PR-M 565-003) - фото 4
Мойка Practik светло-серый (PR-M 565-003) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
серый
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
175
Материал
искусственный камень
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
  • Мойка Practik светло-серый (PR-M 565-003) - фото 1
  • Мойка Practik светло-серый (PR-M 565-003) - фото 2
  • Мойка Practik светло-серый (PR-M 565-003) - фото 3
  • Мойка Practik светло-серый (PR-M 565-003) - фото 4
  • Мойка Practik светло-серый (PR-M 565-003) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688031
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Характеристики

Бренд
Practik
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
серый
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
175
Материал
искусственный камень
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
66х53х24
Вес, кг.
12.6

Описание товара Мойка Practik светло-серый (PR-M 565-003)

Классическая односекционная мойка Practik с отверстием под смеситель устанавливается в шкаф от 60 см и дает возможность осуществить монтаж мойки в стандартную столешницу шириной 60 см, а также открывает широкий спектр возможностей при проектировании кухни. Материал мойки представляет из себя искусственный камень, который является композитом на основе натурального мрамора и связующих смол. Искусственный камень существенно снижает уровень шума при падении струи воды. Специальное покрытие гелькоут защищает поверхность мойки от загрязнений и бытовых царапин, делая уход за мойкой легким и простым. Заводская .

Отзывы о товаре Мойка Practik светло-серый (PR-M 565-003)




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Характеристики
Бренд
Practik
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
серый
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
175
Материал
искусственный камень
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Развернуть
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Страна производитель
Россия
Описание
Классическая односекционная мойка Practik с отверстием под смеситель устанавливается в шкаф от 60 см и дает возможность осуществить монтаж мойки в стандартную столешницу шириной 60 см, а также открывает широкий спектр возможностей при проектировании кухни. Материал мойки представляет из себя искусственный камень, который является композитом на основе натурального мрамора и связующих смол. Искусственный камень существенно снижает уровень шума при падении струи воды. Специальное покрытие гелькоут защищает поверхность мойки от загрязнений и бытовых царапин, делая уход за мойкой легким и простым. Заводская .
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка Practik светло-серый (PR-M 565-003) - стоимость товара 3650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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