Мойка Practik белый камень (PR-M 425-001)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
белый
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
175
Материал
искусственный камень
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 688018
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
белый
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
175
Материал
искусственный камень
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
53х53х24
Вес, кг.
9.85
Описание товара Мойка Practik белый камень (PR-M 425-001)
Компактная мойка Practik с отверстием под смеситель отлично подходит для современной кухни. Материал мойки представляет из себя искусственный камень, который является композитом на основе натурального мрамора и связующих смол. Искусственный камень существенно снижает уровень шума при падении струи воды. Специальное покрытие гелькоут защищает поверхность мойки от загрязнений и бытовых царапин, делая уход за мойкой легким и простым. Данная мойка имеет минималистичный дизайн. Возможность осуществить монтаж мойки практически в мебельную базу и открывает широкий спектр возможностей при проектировании кухни.
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Бренд
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
белый
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
175
Материал
искусственный камень
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Развернуть
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Страна производитель
Россия
Компактная мойка Practik с отверстием под смеситель отлично подходит для современной кухни. Материал мойки представляет из себя искусственный камень, который является композитом на основе натурального мрамора и связующих смол. Искусственный камень существенно снижает уровень шума при падении струи воды. Специальное покрытие гелькоут защищает поверхность мойки от загрязнений и бытовых царапин, делая уход за мойкой легким и простым. Данная мойка имеет минималистичный дизайн. Возможность осуществить монтаж мойки практически в мебельную базу и открывает широкий спектр возможностей при проектировании кухни.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, из нержавеющей стали
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, из нержавеющей стали
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасная раковина, влюбились все! Упакована была очень хорошо, пришла целенькая, написано что хрупкая.
Достоинства:
Комментарий:
Пришла хорошо упакована, очень довольна покупкой, рекомендую всем , не пожалеете.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая раковина, но она в мелкую сине-красную крапинку, чего не видно на фото
Мойка Practik белый камень (PR-M 425-001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мойка Practik белый камень (PR-M 425-001)
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасная раковина, влюбились все! Упакована была очень хорошо, пришла целенькая, написано что хрупкая.
Достоинства:
Комментарий:
Пришла хорошо упакована, очень довольна покупкой, рекомендую всем , не пожалеете.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая раковина, но она в мелкую сине-красную крапинку, чего не видно на фото