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Смеситель с гигиенической лейкой HAIBA (HB5518-5) купить с доставкой в Москве
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Смеситель с гигиенической лейкой HAIBA (HB5518-5)

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Смеситель с гигиенической лейкой HAIBA (HB5518-5) - фото 1
Смеситель с гигиенической лейкой HAIBA (HB5518-5) - фото 2
Смеситель с гигиенической лейкой HAIBA (HB5518-5) - фото 3
Смеситель с гигиенической лейкой HAIBA (HB5518-5) - фото 4
Смеситель с гигиенической лейкой HAIBA (HB5518-5) - фото 5
Смеситель с гигиенической лейкой HAIBA (HB5518-5) - фото 6
Смеситель с гигиенической лейкой HAIBA (HB5518-5) - фото 7
Смеситель с гигиенической лейкой HAIBA (HB5518-5) - фото 8
Смеситель с гигиенической лейкой HAIBA (HB5518-5) - фото 9
Смеситель с гигиенической лейкой HAIBA (HB5518-5) - фото 10
Смеситель с гигиенической лейкой HAIBA (HB5518-5) - фото 11
Смеситель с гигиенической лейкой HAIBA (HB5518-5) - фото 12
Смеситель с гигиенической лейкой HAIBA (HB5518-5) - фото 13
Смеситель с гигиенической лейкой HAIBA (HB5518-5) - фото 14
Смеситель с гигиенической лейкой HAIBA (HB5518-5) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
золотой
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель с гигиенической лейкой HAIBA (HB5518-5) - фото 1
  • Смеситель с гигиенической лейкой HAIBA (HB5518-5) - фото 2
  • Смеситель с гигиенической лейкой HAIBA (HB5518-5) - фото 3
  • Смеситель с гигиенической лейкой HAIBA (HB5518-5) - фото 4
  • Смеситель с гигиенической лейкой HAIBA (HB5518-5) - фото 5
  • Смеситель с гигиенической лейкой HAIBA (HB5518-5) - фото 6
  • Смеситель с гигиенической лейкой HAIBA (HB5518-5) - фото 7
  • Смеситель с гигиенической лейкой HAIBA (HB5518-5) - фото 8
  • Смеситель с гигиенической лейкой HAIBA (HB5518-5) - фото 9
  • Смеситель с гигиенической лейкой HAIBA (HB5518-5) - фото 10
  • Смеситель с гигиенической лейкой HAIBA (HB5518-5) - фото 11
  • Смеситель с гигиенической лейкой HAIBA (HB5518-5) - фото 12
  • Смеситель с гигиенической лейкой HAIBA (HB5518-5) - фото 13
  • Смеситель с гигиенической лейкой HAIBA (HB5518-5) - фото 14
  • Смеситель с гигиенической лейкой HAIBA (HB5518-5) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687179
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для биде
Высота, см
23
Длина, м
113
Габариты (ВxГxШ), мм
158x149x111.5
Габаритные размеры), см
15.8x14.9x11.15
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
7.3
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, лейка, шланг, декоративная чашка, внутренняя часть, упаковка
Цвет
золотой
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х28х23
Вес, кг.
1.67

Описание товара Смеситель с гигиенической лейкой HAIBA (HB5518-5)

Гигиенический душ Haiba идеальное решение для поддержания чистоты и свежести в вашей ванной комнате. Выполнен из высококачественной латуни, что гарантирует его прочность и долговечность. Встроенный керамический картридж обеспечивает плавную и надежную регулировку температуры воды. Длинный 120-сантиметровый шланг позволяет свободно перемещаться и комфортно использовать гигиенический душ. Однорежимная лейка изготовлена из прочного ABS-пластика, что делает ее легкой и простой в уходе. Благодаря компактным размерам и простому дизайну, гигиенический душ легко вписывается в любой интерьер ванной комнаты. В комплекте с душем идут эксцентрики, которые помогут быстро и легко установить его на стену. Гигиенический душ Haiba станет незаменимым помощником в вашей ежедневной рутине и обеспечит максимальный комфорт и гигиену.



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Отзывы о товаре Смеситель с гигиенической лейкой HAIBA (HB5518-5)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для биде
Высота, см
23
Длина, м
113
Габариты (ВxГxШ), мм
158x149x111.5
Габаритные размеры), см
15.8x14.9x11.15
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
7.3
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, лейка, шланг, декоративная чашка, внутренняя часть, упаковка
Развернуть
Цвет
золотой
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Описание
Гигиенический душ Haiba идеальное решение для поддержания чистоты и свежести в вашей ванной комнате. Выполнен из высококачественной латуни, что гарантирует его прочность и долговечность. Встроенный керамический картридж обеспечивает плавную и надежную регулировку температуры воды. Длинный 120-сантиметровый шланг позволяет свободно перемещаться и комфортно использовать гигиенический душ. Однорежимная лейка изготовлена из прочного ABS-пластика, что делает ее легкой и простой в уходе. Благодаря компактным размерам и простому дизайну, гигиенический душ легко вписывается в любой интерьер ванной комнаты. В комплекте с душем идут эксцентрики, которые помогут быстро и легко установить его на стену. Гигиенический душ Haiba станет незаменимым помощником в вашей ежедневной рутине и обеспечит максимальный комфорт и гигиену.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
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Отзывы


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