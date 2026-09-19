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Смеситель для раковины Ideal Standard Cerafine D BC682AA купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины Ideal Standard Cerafine D BC682AA

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Смеситель для раковины Ideal Standard Cerafine D BC682AA - фото 1
Смеситель для раковины Ideal Standard Cerafine D BC682AA - фото 2
Смеситель для раковины Ideal Standard Cerafine D BC682AA - фото 3
Смеситель для раковины Ideal Standard Cerafine D BC682AA - фото 4
Смеситель для раковины Ideal Standard Cerafine D BC682AA - фото 5
Смеситель для раковины Ideal Standard Cerafine D BC682AA - фото 6
Смеситель для раковины Ideal Standard Cerafine D BC682AA - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
80
Длина излива
115
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для раковины Ideal Standard Cerafine D BC682AA - фото 1
  • Смеситель для раковины Ideal Standard Cerafine D BC682AA - фото 2
  • Смеситель для раковины Ideal Standard Cerafine D BC682AA - фото 3
  • Смеситель для раковины Ideal Standard Cerafine D BC682AA - фото 4
  • Смеситель для раковины Ideal Standard Cerafine D BC682AA - фото 5
  • Смеситель для раковины Ideal Standard Cerafine D BC682AA - фото 6
  • Смеситель для раковины Ideal Standard Cerafine D BC682AA - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 457198
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Характеристики

Бренд
Ideal Standard
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
80
Длина излива
115
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
присоединительный размер G3/8
Страна производитель
Болгария
Размеры в упаковке, см
38х19х7
Вес, кг.
1.45

Описание товара Смеситель для раковины Ideal Standard Cerafine D BC682AA

CERAFINE D Однорукоятковый смеситель для раковины, картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), гибкая подводка G3/8", система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж), аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин, металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды, без донного клапана



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины Ideal Standard Cerafine D BC682AA




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Характеристики
Бренд
Ideal Standard
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
80
Длина излива
115
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Особенности
присоединительный размер G3/8
Страна производитель
Болгария
Описание
CERAFINE D Однорукоятковый смеситель для раковины, картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), гибкая подводка G3/8", система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж), аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин, металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды, без донного клапана


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
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