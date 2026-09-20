Top.Mail.Ru
Rivelato Смеситель для кухни Garda U-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: хром купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Rivelato Смеситель для кухни Garda U-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: хром

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Rivelato Смеситель для кухни Garda U-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: хром - фото 1
Rivelato Смеситель для кухни Garda U-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: хром - фото 2
Rivelato Смеситель для кухни Garda U-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: хром - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
222
Длина излива
175
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Rivelato Смеситель для кухни Garda U-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: хром - фото 1
  • Rivelato Смеситель для кухни Garda U-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: хром - фото 2
  • Rivelato Смеситель для кухни Garda U-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: хром - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681699
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rivelato
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аэратор, гибкая подводка, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
222
Длина излива
175
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
39х26х6
Вес, кг.
1.82

Описание товара Rivelato Смеситель для кухни Garda U-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: хром

Garda кухонный однорычажный смеситель. Современный дизайн с контрастными декоративными элементами. Удобная изогнутая форма излива. Высокий поворотный излив для удобного наполнения кастрюль и ваз



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные

Отзывы о товаре Rivelato Смеситель для кухни Garda U-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: хром




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Rivelato
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аэратор, гибкая подводка, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
222
Длина излива
175
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Италия
Описание
Garda кухонный однорычажный смеситель. Современный дизайн с контрастными декоративными элементами. Удобная изогнутая форма излива. Высокий поворотный излив для удобного наполнения кастрюль и ваз


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rivelato Смеситель для кухни Garda U-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...