Смеситель с гигиенической лейкой HAIBA (HB5518-3)
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Характеристики
Описание товара Смеситель с гигиенической лейкой HAIBA (HB5518-3)
Гигиенический душ Haiba идеальное решение для поддержания чистоты и свежести в вашей ванной комнате. Выполнен из высококачественной латуни, что гарантирует его прочность и долговечность. Встроенный керамический картридж обеспечивает плавную и надежную регулировку температуры воды. Длинный 120-сантиметровый шланг позволяет свободно перемещаться и комфортно использовать гигиенический душ. Однорежимная лейка изготовлена из прочного ABS-пластика, что делает ее легкой и простой в уходе. Благодаря компактным размерам и простому дизайну, гигиенический душ легко вписывается в любой интерьер ванной комнаты. В комплекте с душем идут эксцентрики, которые помогут быстро и легко установить его на стену. Гигиенический душ Haiba станет незаменимым помощником в вашей ежедневной рутине и обеспечит максимальный комфорт и гигиену.
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