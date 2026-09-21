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Держатель для полотенец HAIBA двойной (HB9009) купить с доставкой в Москве
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Держатель для полотенец HAIBA двойной (HB9009)

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Держатель для полотенец HAIBA двойной (HB9009)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатели
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687155
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Держатели
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
60х133х650
Размеры в упаковке, см
72х60х41
Вес, г.
560

Описание товара Держатель для полотенец HAIBA двойной (HB9009)

Держатель для полотенец HAIBA двойной (HB9009)

Отзывы о товаре Держатель для полотенец HAIBA двойной (HB9009)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Держатели
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
60х133х650
Описание
Держатель для полотенец HAIBA двойной (HB9009)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель для полотенец HAIBA двойной (HB9009) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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