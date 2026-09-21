Смеситель для ванны термостатичечский Savol (SK-GR18D2-A)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
150
Кол-во монтажных отверстий
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 686819
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Высота, см
9
Длина, м
6.3
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
4
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевая штанга, душевая лейка, держатель душевой лейки, шланг для душевой лейки, комплект отражателей, комплект эксцентриков, болты для установки, перчатки
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
да
Длина излива
150
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
каскадная форма излива воды.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х40х9
Вес, кг.
4.87
Описание товара Смеситель для ванны термостатичечский Savol (SK-GR18D2-A)
Смеситель для ванны Savol SK-GR18D2-A с термостатическим управлением обеспечивает безопасное и комфортное использование благодаря автоматическому поддержанию заданной температуры воды. В комплект входит душевая стойка с лейкой, шлангом длиной 150 см и держателем. Настенный монтаж, латунный корпус и современный дизайн делают модель практичным решением для ванных комнат. Гарантия производителя — 5 лет
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 15 690 руб.3923 руб. в СплитСмеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Eclip...
-
В наличииЦена 15 690 руб. 16 920 руб.3923 руб. в СплитСмеситель для ванной и душа встраиваемый Damixa Apollo 477100000...
-
В наличииЦена 15 690 руб.3923 руб. в СплитМонтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Apoll...
-
В наличииЦена 15 790 руб.3948 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10000 хром
-
В наличииЦена 15 790 руб.3948 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа RedBlu by Damixa Origin Elegance 8410...
-
В наличииЦена 16 220 руб. 20 160 руб.4055 руб. в СплитСмеситель для кухни GRANULA (7011, ЗОЛОТО САТИН)
-
В наличииЦена 16 290 руб.4073 руб. в СплитСмеситель для кухни с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007...
-
В наличииЦена 16 390 руб.4098 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10022 черный
-
В наличииЦена 16 390 руб.4098 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10033 белый
-
В наличииЦена 16 490 руб.4123 руб. в СплитСмеситель для душа Damixa Merkur 402000000 хром
-
В наличииЦена 16 490 руб.4123 руб. в СплитМонтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Jupit...
-
В наличииЦена 16 490 руб.4123 руб. в СплитСмеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B0290...
Бренд
Тип товара
Высота, см
9
Длина, м
6.3
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
4
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевая штанга, душевая лейка, держатель душевой лейки, шланг для душевой лейки, комплект отражателей, комплект эксцентриков, болты для установки, перчатки
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Развернуть
Термостат
да
Длина излива
150
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
каскадная форма излива воды.
Страна производитель
Китай
Смеситель для ванны Savol SK-GR18D2-A с термостатическим управлением обеспечивает безопасное и комфортное использование благодаря автоматическому поддержанию заданной температуры воды. В комплект входит душевая стойка с лейкой, шлангом длиной 150 см и держателем. Настенный монтаж, латунный корпус и современный дизайн делают модель практичным решением для ванных комнат. Гарантия производителя — 5 лет
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа
Смеситель для ванны термостатичечский Savol (SK-GR18D2-A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смеситель для ванны термостатичечский Savol (SK-GR18D2-A)