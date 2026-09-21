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Смеситель для ванны Fmark (FS8624H) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны Fmark (FS8624H)

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Смеситель для ванны Fmark (FS8624H) - фото 1
Смеситель для ванны Fmark (FS8624H) - фото 2
Смеситель для ванны Fmark (FS8624H) - фото 3
Смеситель для ванны Fmark (FS8624H) - фото 4
Смеситель для ванны Fmark (FS8624H) - фото 5
Смеситель для ванны Fmark (FS8624H) - фото 6
Смеситель для ванны Fmark (FS8624H) - фото 7
Смеситель для ванны Fmark (FS8624H) - фото 8
Смеситель для ванны Fmark (FS8624H) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Длина излива
132
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для ванны Fmark (FS8624H) - фото 1
  • Смеситель для ванны Fmark (FS8624H) - фото 2
  • Смеситель для ванны Fmark (FS8624H) - фото 3
  • Смеситель для ванны Fmark (FS8624H) - фото 4
  • Смеситель для ванны Fmark (FS8624H) - фото 5
  • Смеситель для ванны Fmark (FS8624H) - фото 6
  • Смеситель для ванны Fmark (FS8624H) - фото 7
  • Смеситель для ванны Fmark (FS8624H) - фото 8
  • Смеситель для ванны Fmark (FS8624H) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686759
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
12.5
Длина, м
27.5
Габариты (ВxГxШ), мм
275х190х125
Габаритные размеры), см
27.5х19х12.5
Страна бренда
Россия
Ширина, см
19
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевая лейка, шланг, держатель лейки, эксцентрики и отражатели
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
132
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
аэратор, механический переключатель режимов ванна/душ
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х19х13
Вес, кг.
2.67

Описание товара Смеситель для ванны Fmark (FS8624H)

Смеситель для ванны Fmark FS8624H представляет собой современный настенный однорычажный смеситель, выполненный в черном матовом исполнении. Он предназначен для использования с душем и ванной, оснащен душевым набором и керамическим картриджем. Гарантия на изделие составляет 3 года.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны Fmark (FS8624H)




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
12.5
Длина, м
27.5
Габариты (ВxГxШ), мм
275х190х125
Габаритные размеры), см
27.5х19х12.5
Страна бренда
Россия
Ширина, см
19
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевая лейка, шланг, держатель лейки, эксцентрики и отражатели
Цвет
черный
Развернуть
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
132
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
аэратор, механический переключатель режимов ванна/душ
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны Fmark FS8624H представляет собой современный настенный однорычажный смеситель, выполненный в черном матовом исполнении. Он предназначен для использования с душем и ванной, оснащен душевым набором и керамическим картриджем. Гарантия на изделие составляет 3 года.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, латунные, для накладной раковины, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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