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Дозатор жидкого мыла BELZ (B90227) купить с доставкой в Москве
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Дозатор жидкого мыла BELZ (B90227)

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Дозатор жидкого мыла BELZ (B90227) - фото 1
Дозатор жидкого мыла BELZ (B90227) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
  • Дозатор жидкого мыла BELZ (B90227) - фото 1
  • Дозатор жидкого мыла BELZ (B90227) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686446
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Характеристики

Бренд
Belz
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
167х112х62
Размеры в упаковке, см
54х37х20
Вес, г.
500

Описание товара Дозатор жидкого мыла BELZ (B90227)

Дозатор жидкого мыла BELZ (B90227)

Отзывы о товаре Дозатор жидкого мыла BELZ (B90227)




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Характеристики
Бренд
Belz
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
167х112х62
Описание
Дозатор жидкого мыла BELZ (B90227)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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