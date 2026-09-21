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Держатели зубных щеток Haiba HB101, хром купить с доставкой в Москве
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Держатели зубных щеток Haiba HB101, хром

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Держатели зубных щеток Haiba HB101, хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685832
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
128х128х290
Размеры в упаковке, см
53х45х31
Вес, г.
680

Описание товара Держатели зубных щеток Haiba HB101, хром

Держатели зубных щеток Haiba HB101, хром

Отзывы о товаре Держатели зубных щеток Haiba HB101, хром




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
128х128х290
Описание
Держатели зубных щеток Haiba HB101, хром
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатели зубных щеток Haiba HB101, хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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